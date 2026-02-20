Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Gregor Pavšič

Avtor:
Gregor Pavšič

Petek,
20. 2. 2026,
8.41

Osveženo pred

42 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,17

Natisni članek

Natisni članek
Marko Grossi nesreča nesreča reli

Petek, 20. 2. 2026, 8.41

42 minut

Reli za državno prvenstvo

Se spomnite te hude nesreče? Pokažemo vam posnetek iz avtomobila. #video

Gregor Pavšič

Avtor:
Gregor Pavšič

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,17

Lani poleti je na reliju v Železnikih hudo nesrečo doživel nekdanji državni prvak Marko Grossi. To je posnetek nesreče iz dirkalnika.

Marko Grossi in Tara Berlot sta lansko sezono končala z zmago. | Foto: Osebni arhiv Marko Grossi in Tara Berlot sta lansko sezono končala z zmago. Foto: Osebni arhiv Že lani poleti smo poročali o hudi nesreči na reliju v Železnikih, kjer sta s ceste zletela Marko Grossi in sovoznica Tara Berlot (citroen C3 rally2). Med večkratnim prevračanjem sta prelomila tudi drevo, a na srečo ostala nepoškodovana. 

Drugače je bilo z dirkalnikom moštva OPV Racing Cars, kjer pa so ga med poletjem usposobili do naslednje dirke za državno prvenstvo. Za Grossija je bila uspešna vrnitev po taki nesreči velika kot zmaga, ob koncu sezone pa sta z Berlot na reliju v Idriji sezono končala tudi s čisto pravo zmago v skupni razvrstitvi. 

Video: nesreča Marka Grossija

Video: David Mermolja
 

Popravilo dirkalnika po nesreči:

Marko Grossi citroen C3 rally2 OPV | Foto: Gregor Pavšič Foto: Gregor Pavšič Marko Grossi citroen C3 rally2 OPV | Foto: Gregor Pavšič Foto: Gregor Pavšič Marko Grossi citroen C3 rally2 OPV | Foto: Gregor Pavšič Foto: Gregor Pavšič

Marko Grossi nesreča nesreča reli
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Vrhunska ponudba

Vrhunska ponudba

Odkrijte izbrane televizorje, pametne ure, opremo za fitnes in druge top izdelke v naši E-trgovini. Kupujte brez skrbi – do 24 obrokov brez obresti in z brezplačno dostavo.
Izberite svoj paket Naj

Izberite svoj paket Naj

V času olimpijskih iger izkoristite top ponudbo in s paketi Naj za naše olimpijce v Cortini navijajte neomejeno.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.