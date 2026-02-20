Se spomnite te hude nesreče? Pokažemo vam posnetek iz avtomobila. #video

Marko Grossi in Tara Berlot sta lansko sezono končala z zmago. Foto: Osebni arhiv Že lani poleti smo poročali o hudi nesreči na reliju v Železnikih, kjer sta s ceste zletela Marko Grossi in sovoznica Tara Berlot (citroen C3 rally2). Med večkratnim prevračanjem sta prelomila tudi drevo, a na srečo ostala nepoškodovana.

Drugače je bilo z dirkalnikom moštva OPV Racing Cars, kjer pa so ga med poletjem usposobili do naslednje dirke za državno prvenstvo. Za Grossija je bila uspešna vrnitev po taki nesreči velika kot zmaga, ob koncu sezone pa sta z Berlot na reliju v Idriji sezono končala tudi s čisto pravo zmago v skupni razvrstitvi.

Video: nesreča Marka Grossija

Video: David Mermolja



Popravilo dirkalnika po nesreči:

