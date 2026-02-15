Valižan Elfyn Evans (Toyota) je zmagovalec relija po Švedski, drugi postaji sezone svetovnega prvenstva 2026. Za prvo zmago v sezoni je premagal moštvenega sotekmovalca Japonca Takamota Katsuto, uspeh Toyote je s tretjim mestom dopolnil še Finec Sami Pajari. Šved Oliver Solberg, še en član Toyote in zmagovalec uvodnega relija sezone v Monte Carlu, je bil četrti.