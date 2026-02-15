Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
STA

Nedelja,
15. 2. 2026,
13.50

Osveženo pred

18 minut

WRC, reli Švedska

Elfyn Evans tretjič dobil edini snežni reli svetovnega prvenstva

Elfyn Evans | Elfyn Evans (Toyota) je zmagovalec relija po Švedski. | Foto Reuters

Elfyn Evans (Toyota) je zmagovalec relija po Švedski.

Foto: Reuters

Valižan Elfyn Evans (Toyota) je zmagovalec relija po Švedski, drugi postaji sezone svetovnega prvenstva 2026. Za prvo zmago v sezoni je premagal moštvenega sotekmovalca Japonca Takamota Katsuto, uspeh Toyote je s tretjim mestom dopolnil še Finec Sami Pajari. Šved Oliver Solberg, še en član Toyote in zmagovalec uvodnega relija sezone v Monte Carlu, je bil četrti.

Elfyn Evans je na Švedskem, edini povsem snežni dirki v koledarju svetovnega prvenstva, ponovil lansko zmago, skupno je zdaj že pri treh, saj je slavil še leta 2020. Valižan je s to zmago tudi prevzel vodstvo v skupnem seštevku

Naslednja postaja prvenstva WRC bo reli Kenija sredi marca.

Poglejte vrhunce dirkanja na Švedskem:

