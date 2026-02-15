Nedelja, 15. 2. 2026, 13.50
18 minut
WRC, reli Švedska
Elfyn Evans tretjič dobil edini snežni reli svetovnega prvenstva
Valižan Elfyn Evans (Toyota) je zmagovalec relija po Švedski, drugi postaji sezone svetovnega prvenstva 2026. Za prvo zmago v sezoni je premagal moštvenega sotekmovalca Japonca Takamota Katsuto, uspeh Toyote je s tretjim mestom dopolnil še Finec Sami Pajari. Šved Oliver Solberg, še en član Toyote in zmagovalec uvodnega relija sezone v Monte Carlu, je bil četrti.
Elfyn Evans je na Švedskem, edini povsem snežni dirki v koledarju svetovnega prvenstva, ponovil lansko zmago, skupno je zdaj že pri treh, saj je slavil še leta 2020. Valižan je s to zmago tudi prevzel vodstvo v skupnem seštevku
Naslednja postaja prvenstva WRC bo reli Kenija sredi marca.
Poglejte vrhunce dirkanja na Švedskem: