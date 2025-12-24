Letos na avtomobilskih dirkah blizu 300 Slovencev, največ v reliju in gorskih dirkah

Ob koncu leta tudi pogled na stanje v slovenskem avtomobilskem športu, kjer smo letos v Sloveniji videli prireditve v reliju (kar sedem dirk), gorskih dirkah (tri prireditve), avtokrosu in driftu. Le krožnohitrostni tekmovalci so morali vse točke za državno prvenstvo osvojiti v tujini.

Koliko je vseh avtomobilskih dirkačev? V reliju in gorskih dirkah jih je skupaj skoraj dvesto različnih, tem pa dodamo še slabih 40 v avtokrosu in driftu ter dober ducat tistih s krožnohitrostnih dirk. Skupno število se torej približa tristotim različnim tekmovalcem.

Pregled različnih tekmovalcev v reliju in gorskih dirkah - tu so všteti tekmovalci v skupni razvrstitvi za DP, zato za gorske dirke niso vštete formule in starodobniki.

Foto: Gregor Pavšič

Na relijih je letos nastopilo 96 različnih tekmovalcev med vozniki in 97 med sovozniki. Reli se tako bliža meji sto tekmovalcev, kar je nedvomno lepa številka glede na vse večje finančne vložke v vseh tekmovalnih razredih. Število voznikov v reliju je zadnjih nekaj let konstantno, je pa seveda res, da le peščica vseh teh voznikov odpelje vse ali večino dirk za državno prvenstvo.

Pred 20 leti smo imeli v reliju tudi že več kot sto tekmovalcev, leta 2006 na primer 105 voznikov in 106 sovoznikov. To je bilo obdobje razcveta pokala Yugo in takrat je samo v najnižjem tekmovalnem razredu peljalo 52 različnih voznikov. V najmanjšem razredu v reliju je letos nastopilo 36 različnih voznikov. V zadnjih desetih letih jih je bilo v enem letu največ 45 različnih.

Letos je na gorskohitrostnih dirkah nastopilo osem različnih deklet. Med njimi je bila prvakinja Sanja Smrdelj (yugo integrale), Maša Eržen (peugeot 306) pa je bila državna prvakinja v najbolj množičnem razredu 5B (35 tekmovalcev).

Foto: Gregor Pavšič

Druge najbolj množične so gorskohitrostne dirke. Za točke državnega prvenstva v skupni razvrstitvi se je potegovalo 74 različnih tekmovalcev, tem pa dodamo še pet tistih s formulami in športnimi prototipi ter 22 v konkurenci starodobnikov (sport in točnost). Vseh različnih tekmovalcev na gorskih dirkah je bilo tako 96, torej enako kot v reliju.

Število tekmovalcev na gorskih dirkah niha bolj kot v reliju. Med leti 2021 in 2023 je bilo na gorskih dirkah tudi po več kot 120 različnih tekmovalcev in sicer zaradi takratnega pokala Twingo, ki je privabil veliko število različnih imen. Pred desetimi leti je bilo na gorskih dirkah le nekaj več kot 50 tekmovalcev.

V reliju najnižji tekmovalni razred predstavlja približno tretjino nastopajočih, na gorskih dirkah pa je ta delež že večji. Oba razreda 5 (A in B) sta letos privabila 49 različnih tekmovalcev (od skupno 74 v konkurenci modernih dirkalnikov).

Zveza za avtošport AŠSLO bo sezono 2025 sicer uradno sklenila januarja s prireditvijo Večer prvakov, kjer bodo podelili tudi naziva Avtomobilist leta in Talent leta.

