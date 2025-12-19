Leta 2027 se bo začelo novo tehnično obdobje za dirkalnike najvišje ravni svetovnega prvenstva v reliju, ki prinaša velike razlike tako v specifikacijah avtomobilov kot tudi dojemanja teh dirkalnikov.

Konstruktorji in ne več proizvajalci

FIA je najprej tako kot v formuli ena tudi v reli prinesla izraz “konstruktorji”. V svetovnem reliju tako ne bodo več tekmovali proizvajalci, temveč konstruktorji. Tako kot velja v trenutnem razredu Rally1, bodo avtomobile zasnovali na osnovi cevaste monokok šasije, nanjo pa nato postavili obstoječo karoserijo serijskega avtomobila, ali pa povsem prototipno zunanjo podobo vozila.

Določene so namreč le dimenzije, ne pa avtomobilski razred, znotraj katerih mora konstruktor izdelati tak avtomobil. Ta ne sme biti krajši od 4,1 metra in ne daljši od 4,3 metra, širok je lahko največ 1.875 milimetrov, visok pa največ 1.270 milimetrov. Medosna razdalja mora biti vsaj 2,6 metra, navzgor pa ta ni omejena.

Zasnova koncepta ostaja cevasta šasija, kar je podobno trenutnim dirkalnikom Rally1. Podobna zasnova je bila v osemdesetih letih tudi za skupino B. Foto: FIA

Dirkalniki Rally1 in Rally2 v isti konkurenci

Tehnično bodo avtomobili Rally1 blizu trenutnim Rally2. Od njih so prevzeli pogonski 1,6-litrski turbo motor s slabimi 300 “konji”, pa tudi podvozje z dvojnimi prečnimi vodili spredaj, zavorni sistem in petstopenjski menjalnik. Poenostavili bodo še aerodinamiko. Dirkalniki Rally1 z letnico 2027 in obstoječi avtomobili Rally2 naj bi vozili skupaj v isti konkurenci.

Rdeča nit novih pravil je prilagodljivost. To velja znotraj omenjenih dimenzij tako za zunanjost avtomobilov, kot tudi za pogonske agregate - tu FIA dovoljuje možnost uporabe različnih alternativnih pogonov.

Stroškovna meja novega dirkalnika je sodeč po konceptu FIA postavljena pri 345 tisoč evrih. To je bistveno manj kot stane dirkalnik Rally1, realno celo manj, kot na trgu stanejo danes dirkalniki Rally2.

Obeta se številčnejša konkurenca

Med proizvajalci trenutno povsem nov dirkalnik za leto 2027 izdeluje Toyota, ki je trenutni svetovni prvak med proizvajalci kot vozniki. FIA je že potrdila, da bo dirkalnik Rally1 za leto 2027 pripravilo belgijsko moštvo Project Rally One. Ali se bodo povezali z uveljavljenim proizvajalcem, ki takemu prototipu lahko zgolj doda svojo zunanjo karoserijo (tovarna ne potrebuje več povsem lastnega razvoja), še ni znano.

Hyundai bo kvečjemu prilagodil trenutni dirkalnik Rally2, za zdaj še ni znana prihodnost britanskega M-Sporta. Pred dnevi smo že pisali, da naj bi se neuradno za partnerstvo z njimi zanimal kitajski avtomobilski proizvajalec iz Geelyjevega koncerna. To bi pomenilo konec 30-letnega sodelovanja M-Sporta s Fordom.

