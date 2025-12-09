Hrvaška bo prihodnje leto po enoletnem premoru spet gostila reli za svetovno prvenstvo, ta pa bo deležen velikih sprememb. Središče relija se iz Zagreba seli na Grobnik.

Hrvati so reli za svetovno prvenstvo gostili med leti 2021 in 2024, nato pa so se letos zadovoljili z zaključkom evropskega prvenstva. Ker so medtem s strani države prejeli dogovorjena sredstva, so organizatorji pod vodstvom Daniela Šaškina in Marina Frčka podpisali novo pogodbo s promotorjem svetovnega prvenstva v reliju.

Obetajo se številne spremembe: štart v Reki, servis na Grobniku, "shakedown" na Krku

Prihodnje leto bo Hrvaška gostila četrti reli prvenstva in sicer od 9. do 12. aprila. Organizatorji so objavili prve informacija spektakla, ki je v zadnjih dveh izvedbah privabil več kot 400 tisoč obiskovalcev. Glavna novost bo selitev središča relija iz Zagreba na Reko - tam bo potekal ceremonijalni štart in cilj (ulica Korzo), servisni park pa bodo organizirali na dirkališču Grobnik.

Skupno bo na sporedu 20 hitrostnih preizkušenj - osem v petek, osem v soboto in štiri v nedeljo. Reli bo prvi dan potekal tudi v okolici Karlovca in bo še vedno dosegel južni del hrvaške prestolnice. Prvič bo obiskal Istro in ponovno tudi Gorski Kotar. Zanimivost - uradni test shakedown bo dan pred relijem gostil otok Krk.

Zmagovalci relija od 2021 naprej:

2021: Ogier-Ingrassia (toyota yaris WRC)

Ogier-Ingrassia (toyota yaris WRC) 2022: Rovanpera-Halttunen (toyota GR yaris rally1)

Rovanpera-Halttunen (toyota GR yaris rally1) 2023: Evans-Martin (toyota GR yaris rally1)

Evans-Martin (toyota GR yaris rally1) 2024 : Ogier-Landais (toyota GR yaris rally1)

: Ogier-Landais (toyota GR yaris rally1) 2025: Amstrong-Bryne (ford fiesta rally2)

Del trase relija - kot etapa med servisom na Grobniku in shakedown testom - bo tudi most na Krk. Foto: Turistična organizacija otoka Krk

Foto: Hyundai