Od uplinjačev do taksijev brez voznika: tehnološki potres ene generacije

Pred četrt stoletja se je moja generacija ukvarjala še z uplinjači. Danes se moji hčeri zdi čuden že ročni menjalnik, njeni vrstniki v ZDA pa se vozijo v taksijih brez voznika.

Tu in tam si je treba vzeti čas, zategniti ročno zavoro in se pri oceni avtomobilskega sveta v njegovem širšem smislu kar pošteno zamisliti. Tako skokovito hitrega razvoja avtomobilizma, kot smo ga videli v zadnji četrtini stoletja, ni bilo še nikoli prej.

Eden od skoraj 795 tisoč izdelanih yugov, ki jih je Zastava izdelala v srbskem Kragujevcu. Foto: eBay

Četrt stoletja ali 25 let. Približno toliko let imam vozniški izpit, in ko se danes spomnim svojega prvega avtomobila – zastava yugo 45 s štiristopenjskim menjalnikom –, kar težko dojamem, da je od takrat minilo šele tako malo časa. Tisti moj yugo je bil še eden izmed avtomobilov, ki so imeli ročni "čok" – pogovorno smo mu rekli kar "zauh".

Pred uvedbo elektronskega vbrizga goriva je ta sistem poskrbel za zapiranje dovoda zraka, s čimer je bila v uplinjaču bogatejša mešanica zraka in goriva. Voznik je potegnil ročico, ki je premaknila loputo in pospešila zagon motorja. Kadar je pozabil potisniti vzvod nazaj, je poraba goriva močno poskočila, in če je pripeljal pred rdečo luč na semaforju, se je komaj ustavil.

Nekoč je bilo treba v yugu imeti pri roki še nekaj orodja, na primer ključ številka 21 za hitro popravilo vžigalnih svečk – ko odpove novodobni avtomobil, nam škatla z orodjem ne pomaga več kaj dosti. Rešitev ima le specializiran serviser z računalnikom.

Mokre sanje iz otroštva generacije osemdesetih - renault 5 GT turbo. Foto: Renault

Nostalgične čase avtomobilizma je letos obudilo srečanje lastnikov Citroenovih starodobnikov v Postojni. Foto: Gregor Pavšič

Približno v istem času je marsikdo še vsak dan vozil avtomobile s konceptom ročnega menjalnika, ki smo mu pogovorno rekli "marela". Poznamo jih iz spačkov in dian, enako tudi iz starejših renaultov 4 in 5. Ime je dobil po načinu vpetja in obliki prestavne ročice, ki je bila nameščena vodoravno in je iz armaturne plošče segala proti vozniku.

Prestavljanje je potekalo s potiskanjem in vrtenjem ročice, ki je bila z menjalnikom povezana neposredno, brez klasičnih vzvodov ali kablov. Takšna rešitev je bila konstrukcijsko preprosta in poceni, vendar je imela dolg hod in manj natančen občutek pri prestavljanju. Vozniki so se morali nanjo navaditi, a je bila po drugi strani zelo trpežna in zanesljiva.

Nekoč smo se z avtomobili preprosto vozili, danes lahko v njih na toplem udobno spimo in gledamo filme. Foto: Gregor Pavšič

Danes je novopečenim voznikom lahko izziv že obvladovanje ročnega menjalnika, kar je bilo nekoč samoumevno. Samodejnih ni bilo oz. so jih imeli Američani, pa smo se jim smejali, ker niso znali uporabljati ročnega.

Ko danes mladi voznik preizkusi samodejni menjalnik ali pa električni avtomobil z brezstopenjskim menjalnikom, kjer seveda ni sklopke in še zavoro dejansko med vožnjo uporablja le za popolno zaustavitev, se bo težje kot nekoč sprijaznil z ročnim.

Upravljanje avtomobila je v četrt stoletja postalo veliko preprostejše, a prav zagotovo tudi veliko manj osebno – nekoč je imel vsak avtomobil svojo zgodbo in dušo, danes se med novimi avtomobili težko izognemu vtisu konfekcije in bolj ali manj enakih vozil na nekaj različnih platformah.

Eden od samovozečih avtomobilov Wayma, ki deluje pod Googlovim okriljem. Foto: Google

Ves svet se ne spreminja enako hitro in celo ne v isti smeri

Tektonski premiki se v avtomobilski industriji dogajajo že vsaj zadnjih deset let. V tem obdobju so se premiki pospešili. Obenem je res, da smer premikov ni vedno v premosorazmerni črti navzgor.

Vsi avtomobilski deležniki teh sprememb ne doživljajo enako uspešno in hitro, enako velja tudi za posamezne dele sveta. Medtem ko na Norveškem skoraj ni več mogoče kupiti novega avtomobila s klasičnim motorjem, so ti v pretežnem delu evropskih držav še v večini. Na Kitajskem znaša delež električnih vozil in priključnih hibridov že polovico trga. Po izvolitvi Donalda Trumpa, ki je porezal davčne ugodnosti, se je stanje električnih vozil v ZDA postavilo skoraj na glavo.

Samovozeči taksiji so postali realnost

Eden najopaznejših kazalcev sprememb z letnico 2025 je bila vnovična obuditev samodejne vožnje. Mestni taksiji brez voznika so postali realnost. V ZDA se hitro širi Googlov sistem Waymo. Kitajci imajo svoje sisteme (npr. Baidu), zaostanek z vodilnimi poskuša ujeti Tesla. Naši južni sosedi Hrvati imajo aduta v Mateju Rimcu in njihovem "robotaksiju". Samodejna vožnja v mestih kljub občasnim spodrsljajem ni več vprašanje. Leta 2026 bo London kot prvi v Evropi sprejel vozila Waymo.

Xiaomijeva avtomobila na nemških avtocestah. Kitajska znamka prihod v Evropo napoveduje za leto 2027. Foto: Xiaomi

Škoda znotraj koncerna Volkswagen z največjim donosom

Še en pomemben kazalec so tudi spremembe v poslovanju mnogih avtomobilskih znamk. Naslovnice polni Porsche, ki je v nekaj letih ostal skoraj brez prihodkov s Kitajskega trga. Tam trenutno prodajo le še približno tretjino avtomobilov, ki so jih na kitajske ceste spravili pred tremi leti. Vse to je oklestilo prihodke in dobiček, ki je še pred nekaj leti slonel prav na prodaji Kitajcem.

Zdaj ima Porsche veliko manjši donos kot Škoda, nekoč vzhodnoevropska nizkocenovna znamka, ki pa je bila letos v koncernu Volkswagna vodilna po donosu oz. zaslužku na posamezni avtomobil.

Neverjeten avtomobilski vzpon proizvajalcev telefonov

Analitiki pri spremembah avtomobilske industrije vzporednice pogosto vlečejo z nekdanjo revolucijo mobilnih telefonov. Zaton Nokie ali BlackBerryja se je v marsičem zgodil zato, ker nekdo ni sprejel nujnih tehnoloških sprememb. Ko so se zgodile spremembe, BlackBerryju ni pomagalo dejstvo, da je malo prej za tehnološko revolucijo (potisna sporočila) poskrbel sam.

In danes prav proizvajalci mobilnih in elektronskih naprav nepričakovano soustvarjajo avtomobilski svet. Avtomobila sicer ni izdelal Apple, temveč je to izjemno udarno in uspešno storil Xiaomi. Kitajci za njihove avtomobile stojijo v vrstah, ti avtomobili pa podirajo rekorde na kultnih stezah, kot je Nordschleife. Huawei je v razvejanem projektu za prestižno limuzino maextro S800, ki na kitajskem trgu prestižnih vozil s ceno več kot sto tisoč dolarjev nima konkurence in je povsem zasenčila nemške limuzine.

