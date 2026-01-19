Portorož: voznik avtobusa vozil pod vplivom drog

Policisti so v nedeljo ob 11.31 prejeli obvestilo občana, ki je opozoril, da naj bi bil voznik avtobusa na relaciji Piran–Portorož pod vplivom alkohola ali prepovedanih drog. Občan je bil potnik na avtobusu in je zaradi voznikovega vedenja posumil, da ta ni sposoben varne vožnje.

Policisti so avtobus kmalu zatem izsledili in ga ustavili na območju Portoroža. Ugotovili so, da je vozilo upravljal 56-letni moški iz okolice Pirana. Med postopkom so policisti zaznali očitne znake motenj v vedenju, zato so mu najprej odredili preizkus alkoholiziranosti, ki je bil negativen.

Zaradi suma vožnje pod vplivom prepovedanih drog so policisti opravili hitri test, ki je pokazal pozitiven rezultat na kokain in opiate. Voznik je strokovni pregled odločno odklonil, zato so mu policisti začasno odvzeli vozniško dovoljenje.

O dogodku je bil obveščen delodajalec, ki je na kraj poslal nadomestnega voznika. Zoper voznika bo policija podala obdolžilni predlog.