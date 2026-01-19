Aleš Štrancar pravi, da iz podjetja BIA Separations Inc. nikoli ni prejemal plačil

V skladu z Zakonom o medijih (ZMed) objavljamo popravek v zvezi s člankom Skrivnostno podjetje Aleša Štrancarja se je znašlo v preiskavi: kam je šlo 50 milijonov evrov? , objavljenim 13. januarja 2026 in povzetim po portalu Necenzurirano.si. Popravek sta zahtevala Aleš Štrancar in družba BIA Separations Inc. Objavljamo ga v celoti.

Aleš Štrancar iz podjetja BIA Separations Inc. nikoli ni prejemal plačil, vse s prodajo zaslužene milijone pa je družba porabila za svojo dejavnost

»V delovanju d.ružbe BIA Separations Inc., ki je registrirana v ZDA, ni nič skrivnostnega in še manj nezakonitega. Družba je bila ustanovljena leta 2007 z izključnim namenom, da bo delovala kot distributer izdelkov BIA Separations d.o.o. na trgu ZDA in Kanade. Ustanovila jo je družba BIA Separations GmbH, ki je še danes njen edini lastnik in tudi upravičenec do vseh dobičkov družbe. V ZDA je bila ustanovljena zato, ker tuja družba ne bi mogla učinkovito opravljati distribucije na tem trgu, ki je bil za BIO Separations od samih začetkov poslovanja pomemben. Dr. Aleš Štrancar nikoli ni bil lastnik, za svoje delo za navedeno družbo pa nikoli ni prejemal plačil. Družba BIA Separations Inc. se še danes uvršča med distributerje Sartorius BIA Separations d.o.o. v ZDA in Kanadi in upamo, da bo ostala tudi v bodoče.

Družba BIA Separations Inc. posluje uspešno, kar je tudi razlog, da je še vedno aktivna. Uspešno posluje kljub temu – ali pa verjetno prav zaradi tega –, ker se stečajni upravitelj, mag. Michael Wagner, v prvem desetletju svojega mandata (stečaj avstrijske družbe namreč traja že celo desetletje) ni zanimal za njeno poslovanje. V prvem desetletju svojega delovanja je bil stečajni upravitelj očitno povsem osredotočen na prizadevanja, da slovensko družbo BIA Separations d.o.o. spravi v stečaj s ciljem, da bi si njenega premoženja in znanja polastili posamezniki, s katerimi je sodeloval. Seveda na škodo upnikov in vlagateljev skupine BIA Separations. Med poslovnimi partnerji mag. Wagnerja so (bili) tudi takšni, ki so za razliko od dr. Štrancarja dejansko bili pred avstrijskimi sodišči (s pravnomončni sodbami) spoznani za krive kaznivih dejanj in oškodovanju upnikov. Odkar so prizadevanja mag. Wagnerja za stečaj slovenske družbe neslavno propadla na škodo lastnikov in upnikov avstrijske družbe, med katerimi smo tudi mi Sartorious BIA Separations d.o.o., mag. Wodak in dr. Štrancar, pa si mag. Wagner prizadeva, da bi za to okrivil naju in druge posameznike, ki smo verjeli v uspeh skupine BIA Separations d.o.o. in ki smo zaradi tega v družbo vložili vse svoje prihranke in jo rešili pred stečajem.

Kljub popolni pasivnosti in ignoranci stečajnega upravitelja, smo člani organov vodenja BIA Separations Inc. tudi po začetku stečaja avstrijske družbe nadaljevali s prizadevanji za uspešno poslovanje družbe, s čimer smo uspeli bistveno povečati njeno vrednost v primerjavi s stanjem ob začetku stečaja. BIA Separations Inc. je v tem času (tj. v desetih letih) dejansko prodala za več 10 milijonov USD izdelkov Sartorius BIA Separations d.o.o. V istem obdobju je imela tudi za več 10 milijonov USD stroškov. Ker gre za distributerja, so bili glavni izdatki stroški blaga, ki ga BIA Separations Inc. z dobičkom prodaja v ZDA. Vsi prihodki in odhodki in denarni tokovi so razvidni iz poslovnih knjig podjetja. Podjetje je v tem času plačevalo vse obveznosti do dobaviteljev in vse davčne obveznosti zvezne države v kateri deluje, ob tem pa ima tudi še poslovno običajne zaloge. Skratka: v poslovanju podjetja ni (bilo) nič špekulativnega ali neobičajnega.

Ne drži trditev, da naj bi sodišča v ZDA začela kakršnekoli preiskave o preteklem poslovanju podjetja in da naj bi ugotavljala »kam so izginili milijoni«. To ne izhaja iz nobenega izmed dokumentov, na katere se vaš članek sklicuje. Postopki v ZDA se nanašajo na to, da se je mag. Wagner po skoraj desetletju odločil, da se vseeno pozanima o tem, kako posluje edino hčerinsko podjetje družbe, za katerega stečaj je zadolžen. Ko bo končno opravil svoje delo, bo tudi sam poznal odgovor na vprašanje, »kam so izginili milijoni«, in upava, da se bo takrat tudi nehal lagati, da si jih je prisvojil dr. Štrancar ali z njim povezane osebe. Seveda bi te informacije lahko pridobival tudi že sproti, vendar ga to očitno ni zanimalo. Komunikacijo z dr. Štrancarjem zavrača praktično že vse od začetka stečaja, kar je neobičajno, saj ima praviloma ravno poslovodstvo stečajnega dolžnika (in drugih družb) največ informacij o poslovanju. Ne drži niti to, da naj bi mu kadarkoli posredovali zavajajoče podatke o poslovanju.

Drži pa, dva sva podpisana nasprotvala temu, da bi mag. Wagner prevzel upravljanje BIA Separations Inc. in sicer zato, ker ocenjujeva, da je doslej zelo slabo upravljal s premoženjem avstrijske družbe. Zato smo v Avstriji tudi večkrat predlagali njegovo razrešitev. Delež v slovenski družbi je kljub opozorilom dr. Štrancarja zapravil (in s tem milijone EUR, ki bi zadoščali za popolno poplačilo vseh upnikov avstrijske družbe), namesto tega pa je stečajni masi povzročil več kot milijonske stroške s sodnimi postopki. Dosedanje izkušnje z njim in dejstvo, da nima znanj in sposobnosti potrebnih za upravljanje BIA Separations Inc so bili razlogi za to, da nasprotujemo njegovemu vključevanju v poslovanje BIA Separations Inc. Bojimo se, da bo zapravil še edino premoženje, ki ga avstrijska družba ima, saj se je doslej izkazal kot slab gospodar. Koliko je vredno distribucijsko podjetje, ki nima strokovnjakov, ki bi prodajali njegovo blago, si lahko vsak odgovori sam. Kot upnikoma in družbenikom avstrijske družbe nama za to vsekakor ni vseeno.

Kakšno »večdesetmilijonsko oškodovanje« ima mag. Wagner v mislih, ko ugiba o poslovanju BIA Separations Inc., ne moreva komentirati, saj gre pri trditvah o oškodovanju dobesedno za zlonamerne špekulacije. Seveda dopuščava tudi možnost, da mag. Wagner dejansko tako slabo pozna področje delovanja BIA Separations, da res misli, da je denar »izginil« in dela tako zmotne zaključke, kot jih navajate v vašem članku. Vsekakor pa ne drži, da naj bi dr. Štrancar »skril« kakršnekoli EUR pred upniki ali kom drugim. Nasprotno. Javno dostopni podatki kažejo, da smo vse upnike slovenske družbe v prisilni poravnavi celo poplačali v skladu s prisilno poravnavo. Enak načrt smo imeli tudi za poplačilo avstrijskih upnikov, vendar so nam to mag. Wagner in njegovi podporniki žal preprečili. Če bi bilo po njihovo, bi tudi slovenska družba končala v stečaju, njeni upniki pa bi ostali praznih rok. Na srečo se to ni zgodilo, kar nam je omogočilo, da smo spisali zgodbo o uspehu, na katero je Slovenija še danes lahko ponosna saj BIA Separations d.o.o. na področju biotehnologije v svetu uživa velik ugled. Žal nam je, da to pri nekaterih zbuja več zavisti kot ponosa.«