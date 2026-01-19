Nasilje: kaj se je za vikend dogajalo na Obali?

Čemu pripisati številne primere nasilnega vedenja, ki so pretekli konec tedna zaposlovali koprske policiste? V poročilu Policijske uprave Koper poleg tega navajajo tudi kopico voznikov, ki so jih zalotili med vožnjo pod vplivom alkohola ali drugih opojnih snovi. Zagotovo je to rezultat povečanega nadzora na cestah, marsikdo pa bo porast primerov neprimernega in nasilnega vedenja pripisal kar mlaju v preteklih dneh.

Koprske policiste so v petek zgodaj popoldne napotili v eno od stanovanj v Semedeli, od koder je klical moški in prijavil, da ga je doma žalil sin. Policisti so z zbiranjem obvestil ugotovili, da je 40-letni moški doma zmerjal in žalil svojega očeta ter mu grozil s pretepom, s čimer mu je povzročil občutek prestrašenosti in ogroženosti. Sin je kršitev nadaljeval tudi med postopkom s policisti in ni upošteval zakonitih ukazov policistov, naj se umiri. Policisti so zoper njega na kraju odredili pridržanje in mu izdali plačilni nalog.

Foto: Shutterstock Proti večeru so morali v Pivki posredovati postojnski policisti. Na policijsko postajo je klicala ženska in prijavila, da jo je mož pod vplivom alkohola zmerjal, zaradi česar se je zatekla pred hišo. Policisti so z zbiranjem obvestil ugotovili, da se je 76-letni moški že dlje časa neprimerno, nesramno, vulgarno in nasilno vedel do svoje žene. Omejeval ji je tudi stike s prijateljicami in jo večkrat zaklenil iz hiše. Ob prihodu policistov je bil v stanovanju, bil je vidno pod vplivom alkohola. Zaradi zaščite oškodovanke so mu policisti izrekli ukrep prepoved približevanja. Sledi kazenska ovadba.

Istega večera je na Policijsko postajo Sežana poklical občan in prijavil, da na domačem naslovu v okolici Sežane njegov oče pretepa mamo in njegovega brata. Policisti so z zbiranjem obvestil in ogledom ugotovili, da je 54-letni moški v domači hiši večkrat udaril in lasal ženo, ko pa jo je sin hotel braniti, je z nasiljem zagrozil tudi njemu. Nato je ženo napodil iz hiše in sinu rekel, naj se odloči, kaj bo storil. Sin je odšel za mamo, nato pa sta se skupaj skrila zaradi bojazni, da ju bo mož oziroma oče še tepel. Pred tem dogodkom je bil omenjeni moški že fizično nasilen do obeh sinov, ki sta bila tudi večkrat priči fizičnemu in psihičnemu nasilju do mame. Ta je zaradi poškodb že iskala zdravniško pomoč. Zaradi zaščite oškodovancev so mu policisti na kraju izrekli ukrep prepoved približevanja. Tudi tega nasilneža bo doletela kazenska ovadba.

V soboto so neprijetno izkušnjo doživeli zaposleni na enem od bencinskih servisov v Sežani. Policisti so na pomoč odhiteli po tem, ko so prejeli klic ene od zaposlenih, da imajo težave s stranko, ki je žaljiva do njih. Policisti so z zbiranjem ugotovili, da gre za 40-letnega Sežančana, ki se je do zaposlene vedel na drzen, nesramen in žaljiv način. Najprej je z njo prišel v spor zaradi zaklenjenih toaletnih prostorov, nato pa žaljivke še stopnjeval, a naposled kraj le zapustil. S temi dejanji je pri zaposleni povzročil občutek ponižanosti, prizadetosti in strahu, zato je poklicala policijo. Policistom je neotesanca uspelo izslediti, zaradi kršitve javnega reda in miru so mu izdali plačilni nalog.