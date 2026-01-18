V Čilu razglasili stanje naravne katastrofe: 20 tisoč ljudi evakuiranih, 16 mrtvih #foto

V Čilu divjajo katastrofalni požari, ki so uničili 8.500 hektarjev zemlje in 250 domov. Čilski predsednik Gabriel Borić je v nedeljo razglasil stanje naravne katastrofe v dveh regijah na jugu države, potem ko so obsežni požari prisilili k evakuaciji najmanj 20 tisoč ljudi in terjali najmanj 16 življenj.

Aktivnih 24 požarov

Po podatkih čilske gozdarske agencije so se gasilci do nedelje zjutraj borili s 24 aktivnimi požari po vsej državi, največji pa so izbruhnili v regijah Ñuble in Bío Bío, kjer je vlada razglasila izredne razmere. Regiji se nahajata približno 500 kilometrov južno od prestolnice Santiago.

"Glede na velike gozdne požare, ki so še vedno aktivni, sem se odločil, da razglasim izredne razmere v regijah Ñuble in Biobío," je Borić zapisal v objavi na X.

Minister za varnost Luis Cordero je v nedeljo zjutraj novinarjem povedal, da je bilo v regiji Bío Bío potrjenih 15 smrtnih žrtev. Skupno število smrtnih žrtev v požaru se je povečalo na 16, potem ko je vlada v soboto potrdila smrt v Ñubleju.

Uničenih 8500 hektarjev zemlje

Požari so v teh dveh regijah doslej uničili skoraj 8500 hektarjev zemlje in ogrozili več skupnosti, ki živijo v njih. Zato so oblasti izdale ukaz za evakuacijo. Čilska agencija za nesreče Senapred je sporočila, da je bilo uničenih najmanj 250 domov in evakuiranih skoraj 20 tisoč ljudi.

Oblasti so sporočile, da neugodne razmere, kot so močan veter in visoke temperature, prispevajo k širjenju požarov v naravi in ​​gasilcem otežujejo njihovo obvladovanje. V državi je veljalo opozorilo pred ekstremno vročino. Pričakovalo se je, da bodo temperature v nedeljo in ponedeljek od Santiaga do Bío Bía dosegle 38 stopinj Celzija.

Čile in Argentina se že od začetka leta soočata z izjemno visokimi temperaturami in vročinskimi valovi, uničujoči gozdni požari pa so v začetku tega meseca pustošili po delih Patagonije.