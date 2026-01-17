V stanovanjski hiši na območju Svete Trojice je v petek zvečer izbruhnil požar. Med intervencijo so gasilci v hiši našli moškega, ki je kljub takojšnji zdravniški oskrbi na kraju umrl, so sporočili s Policijske uprave Maribor.

Medicinsko pomoč so nudili še dvema osebama, ki sta skušali pomagati umrlemu. Obe sta utrpeli lažje telesne poškodbe in bili odpeljani v UKC Maribor.

Tuje krivde za nastanek požara za zdaj niso ugotovili, so sporočili s PU Maribor.

Klobasa: Znova smo dokazali, da kot skupnost znamo stopiti skupaj, ko je najtežje

Po tragičnem dogodku se je oglasil tudi župan Sv. Trojice David Klobasa, ki je svojcem umrlega izrekel iskreno sožalje ter se ob tem zahvalil vsem gasilkam in gasilcem za posredovanje na kraju požara.

"Svojcem umrlega izrekam iskreno in globoko sožalje. V teh težkih trenutkih misli in srce celotne skupnosti stojijo ob vas. Življenje je nepredvidljivo in krhko, v hipu se lahko vse spremeni. Prav zato imajo dejanja ljudi okoli nas še toliko večjo vrednost. Iskrena zahvala družini Črnčec, ki je brez oklevanja priskočila na pomoč in nemudoma uredila nadomestno stanovanje za prizadeto družino. To je dejanje prave solidarnosti in človečnosti," je zapisal Klobasa in dodal, da so v kraju znova dokazali, da kot skupnost znajo stopiti skupaj, ko je najtežje.

Izpostavil je požrtvovalno delo gasilk in gasilcev, ki so hitro posredovali na kraju požara. "Posebna zahvala poveljniku civilne zaščite Aleksu Zeleniku za odgovorno in mirno vodenje ter podžupanji Nataliji Roškar Nedok za podporo in prisotnost v teh težkih urah," je še dodal Klobasa.