Znana dokončna usoda v požaru uničenega hrvaškega Vjesnika

Hrvaški podpredsednik vlade in minister za prostorsko načrtovanje, gradbeništvo in državno premoženje Branko Bačić je danes imel tiskovno konferenco o odstranitvi nebotičnika Vjesnik, ki je bil 17. novembra močno poškodovan v požaru. Kot je povedal minister, bo stavbo porušilo podjetje EURCO iz Vinkovcev. Imeli bodo 30 dni časa, da zagotovijo ponovno odprtje podhoda, vsa dela pa naj bi bila končana v treh mesecih, poročajo hrvaški mediji.

Po izbruhu požara je bilo, kot je povedal Branko Bačić, takoj opravljenih več sestankov s strokovnjaki, mestom Zagreb in pristojnimi institucijami. Območje je ograjeno, nenehno nadzorovano in zavarovano, mesto Zagreb pa je v sodelovanju z državo zgradilo začasno cesto za zagotovitev pretočnosti prometa. Ta rešitev ni trajna, zato Bačić poudarja, da je nujno treba ukrepati. Pričakuje, da bo odstranitev nebotičnika promet vrnila v normalno stanje.

Državni inšpektorat odredil odstranitev nebotičnika

Strokovne analize so pokazale, da je nastala precejšnja škoda v nadstropjih od šest do devet in od 14 do 16, pri čemer sta bili mehanska odpornost in stabilnost stavbe resno ogroženi. Državni inšpektorat je 15. decembra 2025 izdal odločbo, s katero je odredil odstranitev nebotičnika.

Znano je, kdo bo porušil Vjesnik!

Minister je pojasnil postopek izbire izvajalcev za rušenje stavbe. Na javni poziv so bile vloge poslane 34 podjetjem, skupno pa so prejeli 18 ponudb. Ocenjene cene so bile od 1,8 do 5,5 milijona evrov, predlagani roki za dokončanje del pa so bili od enega do 12 mesecev.

Delovna skupina je na podlagi podrobne analize izbrala pet najresnejših ponudnikov, s katerimi je začela postopek pogajanj. Pri tem je upoštevala varnost, roke in tehnične rešitve. Ključni elementi javnega naročila so bili opredeljeni kot cena pet milijonov evrov brez DDV, obveznost ponudnikov, da samostojno določijo tehnologijo rušenja, in merilo ekonomsko najugodnejše ponudbe.

Razpisna dokumentacija za odstranitev ostankov nebotičnika Vjesnik, ki je bil 17. novembra močno poškodovan v požaru, je bila objavljena na Elektronskem razpisu javnega naročanja Republike Hrvaške. Izbrani izvajalec je bilo podjetje EURCO iz Vinkovcev, priprava projektne dokumentacije in odstranitev trenutno nevarne in nestabilne konstrukcije pa sta bili ocenjeni na pet milijonov evrov.

Imajo 30 dni časa, da odprejo podhod, in tri mesece, da končajo vsa dela

Bačić je dodal, da je bil izveden sestanek z vsemi solastniki kompleksa, vzporedno s pogajanji z izvajalcem pa je bil izveden tudi razpis za strokovni nadzor. Za nadzor del je bilo izbrano zagrebško podjetje Gark Konzalting.

Po načrtu bo imel izvajalec 30 dni časa, da zagotovi ponovno odprtje podhoda, vsa dela pa naj bi bila končana v treh mesecih. Podpis pogodbe z izbranim izvajalcem je predviden za 21. januar 2026, preostali udeleženci v postopku pa so dobili desetdnevni rok za morebitne pritožbe.