Slovensko pevko ZEVIN, ki se na hrvaškem izboru za pesem Evrovizije Dora predstavlja s skladbo My Mind, se že dan po uradni predstavitvi pesmi omenja kot eno izmed favoritk izbora. Prav tako je skladba naletela na zelo pozitiven odziv hrvaških in regionalnih medijev.

Že dan po uradni predstavitvi vseh 24 skladb, ki sodelujejo na letošnji Dori, hrvaškem izboru za pesem Evrovizije, je pod sam vrh najbolj priljubljenih po mnenju hrvaške javnosti uvrščena slovenska predstavnica ZEVIN (Nives Cilenšek), ustvarjalka in pevka, ki jo regija spremlja z velikim zanimanjem.

Gre za 22-letno vizualno umetnico in glasbenico, ki jo na Balkanu že poznajo pod vzdevkom Balkan Bubblegum Princess, na letošnji Dori pa se predstavlja s skladbo My Mind. Zmagovalec Dore bo Hrvaško zastopal na tekmovanju za pesem Evrovizije, ki bo maja na Dunaju. Finale Dore bo potekal 15. februarja.

Prisluhnite skladbi My Mind:

Pesem slovenske izvajalke ZEVIN kotira na visoko drugo mesto

Skladbe, ki se bodo pomerile za zmago na Dori, so bile prvič premierno predstavljene v četrtek popoldne v oddaji Svijet diskografije na Drugem programu Hrvaškega radia, nato pa so bile objavljene na YouTubu. Po objavi vseh pesmi na YouTubu so hrvaški mediji gledalce in poslušalce vprašali za mnenje, kdo izmed udeležencev bi na Dori moral zmagati in kako ocenjujejo letošnje izvajalce.

Najvišje po številu oddanih glasov se je uvrstila ženska zasedba Lelek s skladbo Andromeda, ki je že lani nastopila na Dori in zasedla končno četrto mesto. V glasovanju na portalu Index je skupina Lelek dobila največ pozitivnih glasov. Na visoko drugo mesto pa se je s skoraj 900 pozitivnimi glasovi uvrstila slovenska pevka ZEVIN, ki so ji nekateri pripisali visoke možnosti in dodali, da bi morala prav ona na Evroviziji zastopati Hrvaško.

Številni so skladbo Slovenke ZEVIN pohvalili in dodali, da ima največ možnosti, da izstopa na Evroviziji. "Zevin ima iskreno največji evrovizijski naboj," je med drugim pristavil eden od komentatorjev.

Kot pišejo hrvaški mediji, je skladba ZEVIN točno to, kar scena potrebuje – svež pop nalet, ki takoj zleze pod kožo. Kot celostna avtorica, ki sama narekuje svojo glasbeno in vizualno podobo, v novi skladbi spretno prepleta futuristično produkcijo z globoko osebno zgodbo o iskanju korenin in pogumu, da v svetu kalupov ostaneš zvest sebi.

Nekateri letošnjo Doro označili za "najslabšo do zdaj"

Na družbenih omrežjih so seveda kmalu po objavi vseh pesmi, ki sodelujejo na Dori, svoje mnenje izrazili številni gledalci in ljubitelji pesmi Evrovizije, ki tudi v tujih državah podrobno spremljajo nacionalne izbore. Nekateri so med drugim zapisali, da je to "najslabša Dora doslej" ter da nihče izmed izvajalcev ne izstopa in da bi bilo treba tekmovanje odpovedati. Na letošnjo Doro je sicer prispelo kar 251 prijav, kar je največja udeležba v zadnjih nekaj letih.

"Kakšna izbira, od 24 pesmi želim ponovno poslušati 4, pa tudi glede teh mislim, da se tri na Evroviziji ne bi uvrstile v polfinale," je svoje razočaranje po poslušanju skladb na letošnji Dori na omrežju X izlil eden izmed komentatorjev.

ZEVIN številni pripisujejo visoko uvrstitev na Dori, lahko pa se zgodi tudi, da bo prav ona Hrvaško predstavljala na Evroviziji, potem ko se je Slovenija odločila, da letos svojega predstavnika na glasbeno tekmovanje na Dunaj ne bo poslala. Foto: arhiv izvajalca

Slovenska umetnica, ki pogosto čuti, da nikamor ne pripada povsem

Skladba slovenske glasbenice ZEVIN My Mind je nastala kot neposreden umetniški odziv na osebno razpotje. "Pesem je nastala v trenutku, ko sem bila v stalni dilemi: kaj je moj naslednji korak? Oditi v tujino ali ostati tukaj in poskusiti spremeniti zvok?" je pojasnila ZEVIN. Njen notranji dialog se je prelil v besedilo in melodijo, v sodelovanju s producentom Jerryjem (Jernejem Drnovškom) pa je skladba dobila svojo končno podobo – mešanico modernega beata, ki odraža nemir, in nostalgičnih elementov, kot so trobente, ki prinašajo občutek domačnosti.

"V Sloveniji imaš balkanske korenine, ki jih okolica včasih ne razume, na Balkanu pa izstopaš zaradi slovenskega naglasa. Na koncu se odločiš, da se s tem ne boš več omejeval. My Mind je pesem osvoboditve – sprejmeš, od kod prihajaš, in si preprosto rečeš: 'Mi smo naši'," je povedala umetnica, ki pogosto čuti, da nikamor ne pripada povsem.

Kot je povedala glasbenica, želi z nastopom na odru Dore hrvaškemu in regionalnemu občinstvu predati občutek svobode, pomešane z nostalgijo. My Mind tako postaja himna vseh razpetih med svetom in domom, ki si kljub temu dovolijo ostati avtentični. "Dora vedno bolj podpira drznejše, 'crazy' ideje in umetnike, ki si upajo biti drugačni. My Mind se dotika vprašanj o domu in družini, ki jih vsi nosimo v sebi, a jih redko izgovorimo na glas," je še dodala Slovenka.