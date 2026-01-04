Čeprav Slovenije na prihodnji Evroviziji ne bo, bo evrovizijski oder kljub temu gostil slovensko izvajalko. Na hrvaški nacionalni izbor Dora se je namreč uvrstila mlada pevka Nives Cilenšek, ki ustvarja pod imenom ZEVIN. Kot je povedala za Siol.net, jo hrvaško občinstvo že pozna, uvrstitev na Doro pa ji pomeni veliko, saj bo lahko svojo ustvarjalnost predstavila širšemu krogu ljudi. "Moj izraz je drugačen, sodoben in morda prav zato potreben," je dejala umetnica, razkrila pa nam je tudi, kako kot slovenska izvajalka vidi odločitev, da Slovenija na Dunaju ne bo nastopila.

Čeprav je v ožjem izboru 24 kandidatov veliko uveljavljenih imen, kot pravi, tega ne dojema kot pritisk ampak prednost. Foto: Erazem Gliha ZEVIN, katere pravo ime je Nives Cilenšek, je 22-letna vizualna umetnica in glasbenica, ki na Balkanu ni neznano ime. Pod vzdevkom Balkan Bubblegum Princess je regionalno občinstvo omrežila prek TikToka ter s sodelovanjem z znanimi raperji, kot sta Buba Corelli in Jala Brat. Na Doro se je prijavila že lani, a se njena pesem ni uvrstila v ožji izbor, letos pa ji je uspelo. Za uvrstitev na Evrovizijo se bo borila naslednji mesec, ko se bo predstavila z razigrano in nalezljivo pesmijo My Mind. , katere pravo ime je, je 22-letna vizualna umetnica in glasbenica, ki na Balkanu ni neznano ime. Pod vzdevkom Balkan Bubblegum Princess je regionalno občinstvo omrežila prek TikToka ter s sodelovanjem z znanimi raperji, kot stain. Na Doro se je prijavila že lani, a se njena pesem ni uvrstila v ožji izbor, letos pa ji je uspelo. Za uvrstitev na Evrovizijo se bo borila naslednji mesec, ko se bo predstavila z razigrano in nalezljivo pesmijo My Mind.

Kaj vas je spodbudilo k odločitvi, da se prijavite na nacionalni evrovizijski izbor pri naših sosedih? Je odločitev povezana s tem, da v Sloveniji letos takšnega izbora (tj. Eme) ne bo?

Moja odločitev za prijavo na Doro je bila zelo naravna. Že nekaj časa ustvarjam in delujem na Balkanu, prihajam iz mešanega okolja, moja glasba pa je tesno povezana z balkanskim prostorom – tako z jezikom kot energijo. Poleg tega so me moji oboževalci iz Hrvaške in Srbije že dlje časa spodbujali, naj se prijavim na Doro, kar sem razumela kot jasen znak, da je ta korak pravi. Zdi se mi, da Dora kot platforma bolj podpira drznejše, drugačne in bolj "crazy" ustvarjalce, ki si upajo tvegati in stopiti izven okvirjev.

Dejstvo, da v Sloveniji letos Eme ni, je del širšega konteksta, ni pa bil glavni razlog za mojo odločitev. Bolj kot to je pomembno vprašanje, kam se moja glasba trenutno najbolj umešča, kje se počutim bolj domače in kje lahko zgodbo, ki jo pripovedujem, ljudje najbolj začutijo.

V katerem jeziku bo zapela pesem, bo znano ob njenem izidu 8. januarja. Foto: Osebni arhiv Zevin Kaj vam pomeni uvrstitev v ožji izbor? Še posebej ob dejstvu, da se je na Doro prijavilo več uveljavljenih imen hrvaške glasbene scene.

Uvrstitev v ožji izbor mi pomeni dosti. Čeprav je med izbranimi veliko uveljavljenih imen, tega ne dojemam kot pritisk, ampak kot prednost. Moj izraz je drugačen, sodoben in morda prav zato potreben. Vidim jo kot priložnost, da pokažem novo energijo, nov val balkanskega popa in glas generacije Z. Hrvaško občinstvo me že pozna, zato imam občutek, da lahko skupaj odpremo prostor za nekaj svežega, iskrenega in vizualno močnega.

S kakšno pesmijo ste se prijavili na Doro? Kaj lahko razkrijete o njej?

Na Doro sem se prijavila s skladbo My Mind, ki bo skupaj z videospotom premierno izšla 8. januarja. Pesem govori o notranjem razcepu – o želji po raziskovanju sveta, rasti in svobodi, hkrati pa o močni, nerazdružljivi vezi z domom, z Balkanom. To je tema, ki jo balkanski prostor zelo dobro razume, predvsem zaradi izseljevanja in razpetosti med ostajanjem in odhajanjem. Pesem je razigrana in nalezljiva, a hkrati zelo osebna, nekakšna himna mladim, ki se znajdejo med tem, ali ostati ali oditi. V katerem jeziku bo izvedena, pa boste lahko slišali izidu.

"Zdi se mi škoda, da Slovenija v takšnih trenutkih izgubi priložnost, da bi novim ali drugačnim izvajalcem ponudila prostor za sodelovanje in rast," o bojkotu naše države na prihodnjem tekmovanju pravi pevka. Foto: Marija Cerovic Arsenijevic

Za marsikoga sta nastop na nacionalnem evrovizijskem izboru in morebitna uvrstitev na Evrovizijo uresničitev otroških sanj. Ali to velja tudi za vas?

Evrovizija je brez dvoma eden največjih glasbenih dogodkov v Evropi, zato ima poseben pomen. Zame pa nastop na Dori predstavlja predvsem velik dosežek za celotno ekipo in mene kot žensko začetnico hyperpop stila na Balkanu. Največ mi pomeni to, da lahko širšemu občinstvu pokažemo, kaj smo kot mlada ekipa sposobni ustvariti. Ne samo glasbeno, ampak tudi vizualno in konceptualno. Gre za uresničitev želje, da našo ustvarjalnost vidi čim več ljudi.

Kako kot slovenska izvajalka gledate na odločitev, da Slovenije na prihodnji Evroviziji ne bo?

Situacija je kompleksna in žal umetniki pri teh odločitvah nimamo veliko vpliva. Politični konteksti se bodo vedno pojavljali, pogosto pa posledice teh odločitev nosimo ravno umetniki. Zdi se mi škoda, da Slovenija v takšnih trenutkih izgubi priložnost, da bi novim ali drugačnim izvajalcem ponudila prostor za sodelovanje in rast. Glasba bi morala ne glede na politične okoliščine ostati prostor povezovanja, izražanja in dialoga. Ampak odločitev, ki so jo sprejeli, spoštujem.

