Avtorji:
A. P. K., STA

Celine Dion | V mestu luči so se v začetku tedna pojavili številni plakati z naslovi pesmi, ki jih je v preteklosti prepevala Celine Dion, kar je po njeni objavi na družbenih omrežjih dodatno podžgalo ugibanja o vrnitvi pevke na odre. | Foto Guliverimage

V mestu luči so se v začetku tedna pojavili številni plakati z naslovi pesmi, ki jih je v preteklosti prepevala Celine Dion, kar je po njeni objavi na družbenih omrežjih dodatno podžgalo ugibanja o vrnitvi pevke na odre.

Glasbena zvezdnica Celine Dion je s plakati v Parizu in čustveno objavo s skrivnostnim stavkom na enem od družbenih omrežij podžgala najnovejša ugibanja, da se po večletnem koncertnem premoru zaradi bolezni vrača v francosko glavno mesto, in sicer na oder največje koncertne dvorane v Evropi.

V mestu luči so se namreč v začetku tedna pojavili številni plakati z naslovi pesmi, ki jih je v preteklosti prepevala Dion. Hkrati je v Kanadi rojena pevka na družbenem omrežju objavila več fotografij, ki prikazujejo njeno bivanje v Parizu v različnih obdobjih življenja. K temu je v francoščini pripisala zgolj stavek, ki se glasi: "Ne vem, kako ti naj to povem ..."

Ali Celine Dion jeseni načrtuje serijo koncertov v Parizu?

Kanadski časopis La Presse je pred kratkim poročal, da Dion za jesen načrtuje serijo koncertov v dvorani Paris La Defense Arena, ki je z okoli 40 tisoč sedeži največja koncertna dvorana v Evropi. V septembru in oktobru naj bi imela po dva koncerta na teden. Vodilni predstavniki pevke se medtem na vprašanja nemške tiskovne agencije DPA še niso odzvali.

Celine Dion je s plakati v Parizu in čustveno objavo s skrivnostnim stavkom na enem od družbenih omrežij podžgala najnovejša ugibanja o vrnitvi na glasbene odre. Foto: Profimedia

Dion je na možnost vrnitve na koncertne odre namignila že pred nekaj dnevi, ko je na družbenem omrežju počastila spomin na pokojnega očeta. "Nikoli ne bom pozabila, kako si prihajal na moje koncerte. Rada te imam, in ko se bom ponovno vrnila na oder, vem, da boš tam," je zapisala.

Pevka trpi za redko progresivno nevrološko motnjo

Pevka trpi za redko, a progresivno nevrološko motnjo, sindromom otrdelega telesa (SPS). Ali lahko potuje in nastopa, je odvisno od njenega dnevnega počutja.

Na olimpijskih igrah v Parizu pred dvema letoma je nastopila na otvoritveni slovesnosti in tako prvič po letu 2019 zapela v javnosti. Novembra istega leta je nastopila tudi v Savdski Arabiji, na tekmovanju za pesem Evrovizije v Baslu v Švici maja lani pa njega nastopa niso dočakali, še piše DPA.

Ekskluzivna ponudba

Ekskluzivna ponudba

Odkrijte vrhunske izdelke, ki so ta mesec na voljo po posebej ugodnih cenah. Kupite jih lahko na do 24 obrokov brez obresti.
Modri Fon marca

Modri Fon marca

V pomlad zakorakajte z novim mobitelom Redmi Note 15 Pro z vzdržljivo baterijo ali Note 15 Pro+ z večjo odpornostjo.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.