Britney Spears za vrtoglavo vsoto prodala svoj celoten glasbeni katalog

Popzvezdnica Britney Spears je v obsežnem glasbenem poslu prodala pravice do svojega celotnega ikoničnega glasbenega kataloga, je poročal britanski BBC. S prodajo naj bi zaslužila okoli 200 milijonov dolarjev (okoli 168 milijonov evrov).

Popzvezdnica Britney Spears je 30. decembra svoje delnice in s tem tudi svoje pravice do glasbenega kataloga prodala zasebni glasbeni založbi Primary Wave s sedežem v New Yorku, razkrivajo dokumenti, ki jih je portal TMZ pridobil nedavno. Prelomen posel za dobitnico grammyja naj bi bil, kot je za medij povedal vir, ocenjen na okoli 200 milijonov dolarjev (oziroma okoli 168 milijonov evrov), kar je približno enaka vsota, kot jo je za svoj glasbeni katalog ob prodaji leta 2022 iztržil še en popzvezdnik mlajše generacije Justin Bieber.

Vir je za omenjeni portal povedal, da je bila 44-letna Spears srečna in je donosen posel praznovala v družbi svojih sinov, 20-letnega Seana Prestona Federlina in 19-letnega Jaydna Jamesa Federlina. V prodajo so bile vključene tudi njene največje uspešnice, med njimi veleuspešnica z njenega debitantskega albuma iz leta 1999 z naslovom Baby One More Time in uspešnica Oops!... I Did It Again, pa tudi mnoge druge.

Britney Spears leta 2018 Foto: Guliverimage

Druge podrobnosti o prodaji in natančna cena, za katero je Spears prodala svoj glasbeni katalog, še niso bile javno objavljene.

Januarja 2024 je pevka, ki se je v medijih v zadnjih letih pojavljala zaradi različnih težav, povezanih z njenim zasebnim življenjem, dejala, da se nikoli ne bo vrnila v glasbeno industrijo. Njena zadnja izdana skladba je bil duet z Eltonom Johnom iz leta 2022. Spears velja za eno najbolje prodajanih izvajalk vseh časov, saj je po vsem svetu prodala več kot 150 milijonov plošč. Njen glasbeni katalog vse od njenega prvenca leta 1999 vključuje devet studijskih albumov. Njen zadnji javni nastop je bil leta 2018 na turneji Piece of Me v Austinu v Teksasu. Čeprav se je zvezdnica umaknila iz glasbene industrije, pa naj bi pomagala svojemu sinu Jaydnu pri razvijanju njegove glasbene poti.

Spears v glasbeni industriji ni edina, ki se je odločila, da proda svoj glasbeni katalog in s tem tudi pravice do svoje glasbe. To so pred njo storili že številni zvezdniški izvajalci, kot so Bruce Springsteen, Justin Bieber, Justin Timberlake in Shakira, skupina Kiss, Bob Dylan, Paul Simon, Neil Young, Phil Collins, Sting in drugi.

Springsteen je svoj pretekli glasbeni katalog leta 2021 prodal Sonyju za 500 milijonov dolarjev (420 milijonov evrov), Justin Bieber pa naj bi leta 2023 podpisal pogodbo s Hipgnosis Songs Capital, ki naj bi mu navrgla okoli 200 milijonov dolarjev (168 milijonov evrov).