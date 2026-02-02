Legendarni britanski glasbenik Phil Collins, ki je pretekli petek praznoval svoj 75. rojstni dan, je nedavno odprto spregovoril o svojem precej zapletenem zdravstvenem stanju in pojasnil, da zanj medicinsko osebje skrbi 24 ur na dan.

Legendarni bobnar, glasbenik in pevec Phil Collins, ki je pretekli petek dopolnil 75 let, je nedavno v pogovoru za BBC delil bolečo resnico o njegovem zdravstvenem stanju, ki je v zadnjih letih vse prej kot rožnato. Zadnja leta svojega življenja je Collins opisal kot "težka in frustrirajoča" in čeprav se v zadnjem času počuti bolje, zanj vseeno 24 ur na dan skrbi zdravstveno osebje.

Imel je številne zdravstvene zaplete

Phil Collins se spopada z veliko zdravstvenimi težavami, med drugim s poškodbo živcev, ki je posledica poškodbe hrbtenice iz leta 2007, spuščenim stopalom (drop foot) oz. stanjem, pri katerem človek ne more normalno dvigniti sprednjega dela stopala in tudi številnimi zapleti po nedavnih petih operacijah kolena. Legendarni bobnar se bori tudi s sladkorno boleznijo tipa 2 in težavami z ledvicami, ki so posledica prekomernega pitja alkohola. A v njegovem zapletenem zdravstvenem stanju vseeno ostaja pozitivna točka, in sicer je slavni glasbenik trezen zadnji dve leti.

Collins je prestal tudi pet operacij kolena in lahko hodi ob pomoči drugih. Foto: Guliverimage

Lahko hodi s pomočjo in ima 24-urno pomoč medicinske sestre

Nekdanji pevec in bobnar skupine Genesis, ki se je kasneje podal na samostojno pot, je v pogovoru za del serije podkastov BBC Eras povedal, da je imel pet operacij kolena. "Lahko hodim, čeprav s pomočjo," je dejal in pojasnil: "Imam 24-urno pomoč medicinske sestre, ki skrbi, da jemljem zdravila, kot jih moram," je še priznal Collins.

Upa, da bo nekoč spet mobilen in zdrav

Britanski rock zvezdnik je v pogovoru pojasnil tudi, da njegova zdravstvena slika zadnjih let ne razkriva veliko pozitivnih točk. "Imel sem težave s kolenom, imel sem vse, kar bi lahko šlo narobe, in res je šlo. V bolnišnici sem dobil covid, odpovedovati so mi začele ledvice," je še pojasnil Collins in priznal, da je "verjetno preveč pil" in so zato njegove ledvice okvarjene. Dodal je, da ni bil eden izmed tistih, ki bi popival celo noč, a je alkohol pil čez dan.

Ob tem je dejal, da upa, da bo nekoč "spet popolnoma mobilen in zdrav", čeprav ni prepričan, ali bo sploh lahko še kdaj nastopil v živo. Kljub precej slabemu zdravstvenemu stanju je Collins presenetil tudi z žarkom pozitivnosti o njegovi prehojeni glasbeni poti: "Ne bi si mogel želeti bolj raznolike in bogate kariere," je še dejal.

Foto: Guliverimage

Ob nedavnem 75. rojstnem dnevu mu je voščila tudi slavna hči

Collins, ki se je trikrat poročil in ločil, je poleg sina Nicholasa, ki tako kot on igra bobne in nadaljuje njegovo glasbeno zapuščino, oče še štirih drugih otrok. Njegova hči Lily Collins je protagonistka in zvezdnica priljubljene Netflixove serije Emily v Parizu. Slavna hči je, kljub temu da si z očetom v preteklih letih nista bila najbolj blizu, odnos v zadnjem času bistveno izboljšala in je ob njegovem 75. rojstnem dnevu tudi delila skupno fotografijo:

"Za vse, kar si dosegel, za vse veselje, ki si ga prinesel toliko ljudem po vsem svetu v vseh teh letih, za vse lekcije, ki smo se jih naučili, za vse spomine, ki smo jih delili, in za vse nove, ki prihajajo, hvala," je med drugim ob objavi zapisala 36-letna igralka Lily Collins.

Phil Collins je na vprašanje o tem, kaj ga je življenje naučilo, odgovoril, da obstaja del njega, "ki poskuša popraviti stvari, ki sem jih storil ali zaradi katerih so se ljudje počutili. Ali pa je na kakršenkoli negativen način vplival na otroke." "Moji otroci so neverjetno dobro prilagojeni glede na nekatere stvari, ki so jih prestali. Zelo, zelo sem ponosen na vse njih," je še povedal Collins in zaključil, da vsi delajo tisto, v kar verjamejo.

