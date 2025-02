74-letni glasbenik Phil Collins je za revijo Mojo spregovoril o svojih zdravstvenih težavah, svojem glasbenem ustvarjanju ter tudi o tem, kako so njegove nenehne zdravstvene težave vplivale ne le na njegovo sposobnost ustvarjanja glasbe, ampak tudi njegovo željo po tem.

"Vedno razmišljam, da bi moral iti dol v studio in videti, kaj se bo zgodilo," je v intervjuju dejal Collins, "vendar tega nisem več lačen. Stvar je v tem, da sem bolan, zelo bolan." Collins je že pred tem pojasnil, da boleha tudi za sladkorno boleznijo tipa dve in ima zaplete zaradi poškodbe hrbtenice. V pogovoru za revijo je glasbenik priznal tudi, da zaradi zdravstvenih težav več ni mogel držati bobnarskih palic, ne da bi ob tem čutil bolečino. Že pred leti je tudi razkril, da si je med koncerti bobnarske palice prilepil na roke, da bi lahko nastopal.

Poškodba hrbtenice ter nastopanje sede

Nekdanji bobnar Collins, ki je bil kasneje tudi glavni pevec zasedbe Genesis, je marca leta 2022 napovedal svojo upokojitev od nastopov v živo. Leta 2007 je priznani glasbenik po poškodbi hrbtenice utrpel tudi resno poškodbo živcev in takrat povedal, da komaj drži bobnarski palici. Prestal je tudi operacijo hrbta, po kateri se mu je poškodoval živec v stopalu in zato težko hodi še danes. Vse te težave so mu poslabšale gibljivost, kar se je pokazalo tudi na odru. Tako je dal že pred zadnjo turnejo vedeti, da na njej ne bo bobnal: "S to roko komaj držim palico. Nekako sem fizično obremenjen, kar je zelo frustrirajoče."

Zadnjič je z zasedbo nastopil v londonski O2 Areni, koncert pa so označili kot zadnji koncert zasedbe, in takrat se je zvezdnik tudi poslovil od oboževalcev. "Phil sicer ni bil v tako dobri formi, kot je bil včasih, a je vseeno opravil odlično delo," je takrat povedal nekdanji frontman skupine Peter Gabriel, ki je prav tako prisostvoval na zadnjem koncertu zasedbe. Collinsov sin Nic je na zadnji turneji Genesis igral bobne, Collins pa je pel sede.

Zadnja leta na turneji je Collins pel sede, njegov sin Nic pa je igral bobne. Foto: Guliverimage

Collins je lani v filmu Phil Collins: Drummer First, ki so ga premierno objavili lani 18. decembra in posneli po koncu turneje Genesis, spregovoril tudi o svoji glasbeni karieri in zdravju. "Vse življenje sem igral bobne. Šok je, da tega nenadoma ne morem delati," je povedal v dokumentarnem filmu in dodal: "Če tega, kar sem delal, ne morem narediti tako dobro, kot sem včasih, bi se raje sprostil in ne bi delal ničesar. Ampak če se bom nekega dne zbudil in bom lahko v rokah ponovno držal par bobnarskih palic, potem bom znova poskusil, a mislim, da sem izčrpal svoje možnosti."

"Ljudje pogosto namigujejo, da smo nameravali postati bolj komercialni. Nismo. Prej preprosto nismo mogli napisati uspešnic," je o glasbenem ustvarjanju zasedbe med drugim v filmu še povedal Collins.

Mesto glavnega vokalista zasedel nepričakovano

Gabriel je bil od začetka skupine leta 1967 do leta 1975, ko je skupino zapustil, sicer njen glavni vokalist. Nato je po poslabšanju odnosov s kolegi iz zasedbe odšel in začel samostojno glasbeno kariero, Collins pa je čez noč postal novi glavni vokalist skupine Genesis. Ko preostali člani niso mogli najti ustrezne zamenjave, ki bi jim bila dovolj všeč, se je sam ponudil, da bo glavni vokalist. Bil je presenečen, ko so preostali člani zasedbe rekli da. "Iskreno sem mislil, da lahko nadaljujemo in smo instrumentalna skupina," je povedal Collins in dodal, da se drugi s tem preprosto niso strinjali.

Foto: Guliverimage

Collins je tudi prejemnik številnih glasbenih priznanj in eden najbolje prodajanih glasbenih izvajalcev v Združenem kraljestvu. Kot solist je osvojil osem nagrad grammy, štiri glasbene nagrade billboard, dva zlata globusa in oskarja. Med njegove največje uspešnice spadajo pesmi In the Air Tonight, Another Day in Paradise in I Wish It Would Rain Down, Against All Odds (Take a Look at Me Now) ter številne druge. Skupini Genesis se je kot bobnar pridružil leta 1970, po odhodu Gabriela leta 1975 pa je prevzel tudi vlogo frontmana in pevca zasedbe.