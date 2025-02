V 88. letu starosti je danes zjutraj umrl glasbenik Tomaž Tozon, originalni pevec Kekčeve pesmi, znameniti tenorist Slovenskega okteta, kvarteta Do, dirigent, skladatelj in oče glasbenika Jerneja Tozona.

Žalostno novico je na družbenih omrežjih sporočila skupina Čuki ter članu njihove skupine Jerneju Tozonu, njegovi družini "in vsem nam, ki smo ga neizmerno spoštovali in imeli radi" izrekla iskreno sožalje.

"Sporočamo vam žalostno vest, da je danes zjutraj umrl Tomaž Tozon, eden največjih glasbenikov v naši zgodovini, član Slovenskega okteta, kvarteta Do, dirigent, skladatelj, originalni pevec Kekčeve pesmi Dobra volja je najbolja, Slovenski domoljub in nenazadnje oče našega pevca Jerneja Tozona," so zapisali v objavi.

Tozon je pesem Dobra volja je najbolja še kot deček zapel pred več kot sedemdesetimi leti. V filmu iz leta 1951 je tako posodil glas igralcu Matiji Barlu, ki je upodobil prvega Kekca.

Častni član Slovenskega okteta

Poleg pevca se je uveljavil tudi kot zborovodja, skladatelj in glasbeni producent. Po končanem študiju na ljubljanski Akademiji za glasbo je bil med letoma 1966 in 1993 zaposlen na RTV Slovenija. Pel je v Akademskem pevskem zboru Tone Tomšič, Komornem zboru RTV Ljubljana, Učiteljskem pevskem zboru Emil Adamič in v kvartetu Do.

Devetnajst let je bil tudi član Slovenskega okteta, kjer so mu podelili naziv častnega člana. Kot pevec je sodeloval tudi pri številni narodnozabavnih ansamblih, kot so Avseniki, Alpski kvintet in Veseli planšarji.

Več kot petdeset let je bil mentor in zborovodja številnim pevskim skupinam, zborom in glasbenim ansamblom, vsakoletni član strokovnih komisij za ocenjevanje na festivalih in revijah pevskih zborov ter strokovni svetovalec pri Javnem skladu RS za kulturne dejavnosti. Lansko leto je postal tudi častni občan občine Škofja Loka, in sicer za ohranjanje slovenske glasbe, jezika in kulture.

