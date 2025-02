Umrla je zvezdnica Netflixove serije

Policija je potrdila smrt 24-letne južnokorejske igralke Kim Sae-ron, znane po vlogi v Netflixovi seriji Bloodhounds. Prijatelj jo je našel mrtvo na njenem domu v Seulu in takoj obvestil policijo. Policija je kasneje sporočila, da ni zaznala nobenih sumljivih okoliščin smrti.

Kim Sae-ron je bila ena najbolj znanih in perspektivnih mladih igralk v Južni Koreji, čeprav je leta 2022 zašla v težave, ko jo je policija ustavila med vožnjo pod vplivom alkohola.

Na filmskem platnu se je prvič pojavila pri devetih letih. Kot otroška zvezda je igrala v več južnokorejskih filmih. Kasneje je dobila svojo prvo odraslo vlogo v drami A Brand New Life, nato pa je posnela triler The Villagers. Njena zadnja vloga je bila v Netflixovi seriji Bloodhounds, ki so jo predvajali leta 2023.