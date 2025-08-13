Pred evropskimi voditelji pogovor s Trumpom in Zelenskim

Voditelji več evropskih držav, EU in Nata bodo danes prek videopovezave govorili z ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom ter ga pred njegovim petkovim srečanjem z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom poskušali prepričati, naj brani interese Ukrajine. Pred tem bodo ločeno govorili z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim.

Dnevni pregled najpomembnejših dogodkov:



6.52 Putin pred vrhom s Trumpom govoril s Kimom

6.17 Evropski voditelji danes na pogovorih s Trumpom in Zelenskim

6.52 Putin pred vrhom s Trumpom govoril s Kimom

Ruski predsednik Vladimir Putin in severnokorejski voditelj Kim Džong Un sta se pred petkovim vrhom med Putinom in ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom v torek pogovarjala po telefonu. Kot danes poročajo severnokorejski državni mediji, sta se dogovorila za okrepitev sodelovanja.

Putin je po poročanju severnokorejske tiskovne agencije KCNA izrazil spoštovanje do duha žrtvovanja, ki so ga pokazali pripadniki severnokorejske vojske pri osvoboditvi Kurska. Kim pa je obljubil, da bo Severna Koreja v celoti podprla vse ukrepe, ki jih bo Rusija sprejela v prihodnosti, poročanje KCNA povzema francoska tiskovna agencija AFP.

Kremelj je v izjavi potrdil telefonski pogovor in dodal, da je Putin s Kimom delil informacije v zvezi s prihajajočimi pogovori z ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom.

V ospredju petkovih pogovorov med Trumpom in Putinom na Aljaski bo vojna v Ukrajini, Trump pa si prizadeva doseči premirje in končanje vojne.

Rusija in Severna Koreja sta v zadnjih letih okrepili odnose. Med drugim Pjongjang Moskvi dobavlja orožje za vojaške operacije v Ukrajini. Severna Koreja je tudi potrdila, da so njeni vojaki sodelovali v bojih proti ukrajinskim silam v ruskem Kursku. Lani, med Putinovim obiskom v Severni Koreji, sta državi podpisali sporazum o medsebojni obrambi.

Putin se je pred srečanjem s Trumpom minuli petek pogovarjal že s kitajskim predsednikom Ši Džinpingom, ki je ob tem pozdravil izboljšanje odnosov med Washingtonom in Moskvo. Isti dan je opravil telefonske pogovore tudi z voditelji Indije, Belorusije, Kazahstana in Uzbekistana.

6.17 Evropski voditelji danes na pogovorih s Trumpom in Zelenskim

Pred petkovim srečanjem Trumpa in Putina na Aljaski o končanju vojne v Ukrajini se nadaljujejo diplomatska prizadevanja za vključitev Ukrajine in Evrope v pogovore.

O prihodnosti Ukrajine ni mogoče odločati brez Kijeva, meje pa se ne smejo spreminjati s silo, so v torek v skupni izjavi poudarili evropski voditelji, ki se bojijo, da bi morebitni dogovor, sklenjen brez Ukrajine, Kijev prisilil k nesprejemljivim ozemeljskim kompromisom.

Današnje pogovore je sklical nemški kancler Friedrich Merz. Predvideno je, da bodo najprej voditelji Nemčije, Francije, Velike Britanije, Italije, Poljske in Finske, predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen ter Zelenski in generalni sekretar Nata Mark Rutte govorili o možnostih za krepitev pritiska na Rusijo, zaporedju korakov v morebitnem mirovnem procesu, prihodnosti ozemelj, ki jih je zasedla Rusija, ter varnostnih jamstvih za Ukrajino.

Sledila bo videokonferenca evropskih voditeljev s Trumpom in ameriškim podpredsednikom J. D. Vanceom. Kot poroča nemška tiskovna agencija dpa, bo po tem pogovoru sledila še videokonferenca evropskih voditeljev.

Trump, ki pričakuje konstruktiven pogovor s Putinom, je v petek zatrdil, da bo za končanje vojne v Ukrajini potrebnih nekaj izmenjav ozemlja. Podrobnosti ni pojasnil.

Zelenski je posvaril pred morebitnim popuščanjem Putinovim zahtevam glede ozemeljskih koncesij Ukrajine in sklepanjem dogovorov brez Ukrajine. Opozoril je, da Ukrajina ne bo privolila v to, da bi del ozemlja odstopila Rusiji.