Ameriški predsednik Donald Trump je kmalu po petkovem srečanju z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim v Beli hiši na družbenem omrežju Truth Social objavil poziv Ukrajini in Rusiji, naj končata vojno. "Naj obe razglasita zmago, naj zgodovina odloči. Dovolj streljanja, dovolj smrti," je dodal.

"Preveč krvi je bilo prelite, meje lastnine pa so bile določene z vojno in pogumom. Morajo se ustaviti tam, kjer so," je objavil Trump. Tudi kasneje, ko je pristal na Floridi, je pozval obe strani, naj nemudoma končata vojno, pri čemer je namignil, da bo Rusija obdržala osvojeno ozemlje Ukrajine.

"Sledite bojni črti, kjer koli že je – drugače je preveč zapleteno," je povedal novinarjem na Floridi, potem ko je septembra menil, da bi lahko Ukrajina dobila nazaj vse ozemlje, ki ga je zasedla Rusija.

Strinja se tudi Zelenski

Zelenski je medtem v Washingtonu na novinarsko vprašanje o Trumpovi objavi na Truth social odgovoril, da se strinja s Trumpom. "Predsednik ima prav, moramo se ustaviti tam, kjer smo in šele potem govoriti," je dejal in dodal, da Ukrajina ni začela vojne.

Potem, ko je v zadnjih tednih po avgustovskem vrhu z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom na Aljaski – kjer je ugotovil, da Moskva ne kaže prave volje za konec vojne – Trump kazal več naklonjenosti do Ukrajine, je po četrtkovem telefonskem pogovoru s Putinom začel ponovno enačiti napadalca in žrtev.

Večkrat je ponovil, da meni, da si Putin želi konca vojne, pred tem je privolil v nov vrh s Putinom, do katerega naj bi prišlo v roku dveh tednov v Budimpešti, na javnem delu srečanja z Zelenskim pa se ni z ničemer zavezal, da bo izpolnil željo Kijeva po raketah dolgega dosega tomahawk.

Zelenski je po srečanju s Trumpom novinarjem povedal, da se Rusija boji tomahawkov, vendar pa je sam "realist" glede možnosti, da jih bo dobil od ZDA. Povedal je, da sta se s Trumpom odločila, da o tem ne bosta govorila, ker si ZDA ne želijo stopnjevanja vojne.