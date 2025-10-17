To je napoved, kaj se bo zgodilo na srečanju v Budimpešti

Donald Trump in Vladimir Putin naj bi se v prihodnjih 14 dnevih srečala v Budimpešti, kjer ju bo gostil Putinov zaveznik Viktor Orban. Bo to srečanje končalo vojno v Ukrajino? Marsikdo je prepričan, da se bo srečanje v Budimpešti izjalovilo. Tudi v avstrijskem mediju Der Standard so prepričani, da se bo tudi ta poskus mediacije končal z razočaranjem za Trumpa in verjetno z novo jezo na Putina. Razlog novega neuspeha pogovorov: Putin nima razloga, da bi končal vojno, ki jo trenutno bije že tri leta in pol.

Ruski predsednik Vladimir Putin je moral le nagovoriti nečimrnost ameriškega predsednika Donalda Trumpa, da je dosegel svoj cilj: nobene dobave novih raket Ukrajini (mišljeni so v prvi vrsti obljubljeni manevrirni izstrelki tomahawk, op. p.), v avstrijskem Der Standardu piše Eric Frey.

Putin ve, kako osvojiti Trumpa?

"Ne potrebujete velikega obveščevalnega aparata, da bi ugotovili, kako osvojiti Donalda Trumpa. Nagovoriti morate le brezmejno nečimrnost ameriškega predsednika. To ruskemu predsedniku Vladimirju Putinu med dolgim ​​telefonskim klicem z Belo hišo v četrtek zvečer očitno ni bilo težko. Trump, opogumljen z uspehom v konfliktu v Gazi, je bil prepričan, da lahko v zelo kratkem času konča tudi vojno v Ukrajini," poudarja Frey.

In zdaj je pred vrati že naslednji vrh med Putinom in Trumpom (avgusta letos je bil na Aljaski). Tokrat se bosta predvidoma srečala na Madžarskem, kjer ju bo gostil Putinov zaveznik Viktor Orban.

Novo razočaranje za Trumpa?

"Ni treba biti jasnovidec, da bi napovedali, da se bo tudi ta poskus mediacije končal z razočaranjem za Trumpa in verjetno z novo jezo na Putina. Ruski vladar namreč nima razloga, da bi končal vojno, ki jo trenutno bije že tri leta in pol," trdi Frey.

Toda Putin je en cilj že dosegel: dobava manevrirnih izstrelkov tomahawk Ukrajini, ki bi Kijevu dala priložnost, da še bolj boleče zadene rusko infrastrukturo, ni mogoča, prav tako kot vse sankcije, ki jih Trump redno obravnava. Nihalo v Trumpovi glavi se usmerja nazaj proti Moskvi, je prepričan avstrijski novinar.

Je Putin trši oreh kot Hamas?

Vendar bo Trump potreboval nekaj časa, da spozna, da je Putina težje zlomiti kot izraelskega premierja Benjamina Netanjahuja ali Hamas, čeprav je tudi tam dolgoročni uspeh njegovih prizadevanj zelo negotov.

"Putin ve, kako deluje Trump. Načelo taco (to pomeni: Trump se vedno prestraši), za katerega finančni vlagatelji verjamejo, da so ga prepoznali v njegovi carinski politiki, velja tudi za odnose ZDA z ruskim agresorjem," še piše Frey.