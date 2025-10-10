Je to nevarno presenečenje, ki ga Zahodu pripravlja Putin?

Prepričanje, da ruska vojska propada, je zmotno in odraža podcenjevanje ruske vojske, trdi ameriška vojaška strokovnjakinja Dara Massicot. Svari, da se Rusija uči iz svojih napak in da se pripravlja na vojne prihodnosti.

V preteklih treh letih so obstajale tri pripovedi o ruski vojski, v ameriškem mediju Foreign Affairs piše ameriška vojaška strokovnjakinja Dara Massicot.

Prva pripoved

Ko je ruski predsednik Vladimir Putin februarja 2022 ukazal napad na Ukrajino, se je večina vojaških strokovnjakov strinjala, da je Rusija premočna in da bodo ruski vojaki preplavili Ukrajino.

Toda Ukrajina, ki je od leta 2014 zelo posodobila svojo vojsko, se je uspešno branila in tridnevni pohod na Kijev, ki ga je načrtoval Putin, se je spremenil v polom.

Druga pripoved

Zaradi spodletelega naskoka na Kijev so zahodni vojaški opazovalci menili, da je ruska vojska notranje gnila in da je morda potreben le protinapad za njeno dokončno sesutje.

Toda ukrajinski protiofenzivi poleti 2023 ni uspelo pregnati ruskih enot z ukrajinskega ozemlja na vzhodu in jugovzhodu države.

Tretja pripoved

Zdaj se govori, da Rusi pridobivajo majhna ozemlja, vendar ne morejo doseči večjega preboja. To pridobitve naj ne bi bile zasluge Rusov samih, temveč posledica tega, ker Ukrajina preprosto ne prejema dovolj podpore, da bi dokončno odločila vojno v svojo korist.

Opozorila Massicotove

Massicotova opozarja, da druga in tretja pripoved ne upoštevata sposobnost ruske vojske, da se razvija in prilagaja novim okoliščinam.

Dara Massicot svari pred podcenjevanjem ruske vojske. Ta se namreč uči na podlagi izkušenj vojne z Ukrajinci. Foto: Guliverimage

Tudi če Putinova vojska ni bila dovolj sodobna, da bi leta 2022 premagala Ukrajino, imajo zdaj Rusi po mnenju ameriške vojaške strokovnjakinje sodobno vojsko z malo šibkimi točkami.

Rusija je namreč po prvih porazih začela sistematično preučevati potek vojne in se iz nje učiti že v prvem letu vojne. Že spomladi 2023 je Kremelj potiho zgradil kompleksen sistem, v katerem se orožarska podjetja, vadbeni centri in bojne enote učijo drug od drugega.

Nove ruske taktike na bojišču

Rezultat tega je, da je Rusija ustvarila nove taktike na bojišču, preoblikovala svoj program usposabljanja, izboljšala bojne priročnike in razvila boljše orožje. Moskva je začela nov program brezpilotnih letalnikov, ki je šibkost spremenil v moč. Gradijo boljše rakete in tanke ter mladim poveljnikom dajejo več svobode delovanja.

Ko je Rusija spoznala, da se bo vojna zavlekla, je začela vojska sistematizirati svoj pristop. Že leta 2022 je Moskva poslala štabne častnike in vojaške strokovnjake na frontne črte, da bi opazovali in dokumentirali vojno.

Velika prenova ruske vojske

V drugem koraku so preučevali zapise z bojišča in dnevnike poveljnikov ter opravili intervjuje z borci. Rezultat tega so bila poročila, ki so bila posredovana vojnemu poveljstvu in generalštabu. Ta poročila so bila poslana tudi enotam, vojaškim akademijam, obrambnim podjetjem in vojaškim raziskovalcem.

Obsežna mobilizacija septembra 2022 in ogromno povečanje vojaškega proračuna sta Rusom omogočila, da so prenovili vse: poveljniško strukturo, taktiko, logistiko, vojaško opremo in elektronsko bojevanje. To je omogočilo stabilizacijo frontnih črt leta 2023.

Veliko denarja za rusko vojaško industrijo

Na začetku vojne je bila ruska oprema očitno šibka. Orožje je bilo zastarelo, tanki so bili neuporabni in oprema za elektronsko bojevanje je nenehno odpovedovala.

Putin je po prvih neuspehih v Ukrajini v rusko vojaško industrijo vložil veliko denarja. Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko

V prvem letu je orožarski industriji komaj uspelo odpraviti te pomanjkljivosti. Procesi so bili prepočasni, preveč zastareli in preveč nerealni. Toda Putin je sprožil domačo protiofenzivo.

Kremelj je vložil ogromne količine denarja v nadgradnjo opreme. Ministrstvo za obrambo je posredovalo med vojaki na fronti in orožarskimi podjetji, podjetja pa so sama pošiljala ljudi na fronto, da bi bolje razumeli vojno in na kraju samem popravljali vojaško opremo.

Rusi posodobijo orožje

Vse je bilo preizkušeno, uvedene so bile zasebne univerze in zgrajeni so bili novi testni centri. Podprta so bila zagonska podjetja in postavljena ob bok okosteneli orožarski industriji.

Rezultat: Rusi imajo boljše orožje, prilagojeno vojni v Ukrajini, in so bolj spretni v njegovi uporabi. Ruske jadralne bombe so smrtonosnejše, iranski brezpilotni letalniki šahed so bili spremenjeni, da postanejo močnejši, opozarja Massicotova.

Novi načini vojaškega usposabljanja

Tudi njihova obramba se je izboljšala. Medtem ko so Ukrajinci na začetku vojne zlahka napadali in uničevali ruske poveljniške centre, so takšni napadi zdaj veliko težji.

Izboljšuje se tudi urjenje ruskih vojakov. Foto: Guliverimage

Spremenjeno je bilo tudi vojaško usposabljanje. Po obsežni mobilizaciji septembra 2022 je bilo na frontne črte poslanih več sto tisoč ljudi brez usposabljanja ali le s kratkim, neuporabnim usposabljanjem.

Obnavljali so zdesetkane enote, ne da bi jim nudili kakršnokoli resnično pomoč. Rezultat je bil to, da so ruske vojake vrgli v t. i. mesoreznice. Veliko novih rekrutov je hitro umrlo, izgubljenega je bilo veliko ozemlja.

Povezava fronte črte z vadbenimi centri

V odgovor so Rusi ​​povezali frontne črte z akademijami in vadbenimi centri. Rusija je zgradila boljše simulatorje in bolje usposobila svoje vojake za povzročanje znatne škode v majhnih skupinah.

Rusi zdaj uporabljajo drone za spremljanje vaj vojakov in za naknadno izvajanje videoanaliz. Dva meseca dodatnega usposabljanja sta namenjena pripravi rekrutov posebej za napotitev v Ukrajino. Obstaja tudi nov sistem rotacije, ki vojake z bojišča pripelje domov, da se naučijo novih veščin.

Pokvarjenost ruskih poveljniških struktur

Massicotova ugotavlja tudi, da je usposabljanje, čeprav so rekruti zdaj bolje pripravljeni na bojevanje v majhnih skupinah v vojskovanju z droni, še vedno kratko in neustrezno. Ponekod se še vedno uči zastarelo znanje in tempo sprememb ni dovolj hiter.

Po prvih neuspehih v Ukrajini so v ruski vojski poveljnikom manjših enot dali več svobode poveljevanja. Foto: Guliverimage

Ruske poveljniške strukture so veljale za posebej koruptivne. Nadrejeni so dolgo prodajali opremo svojih vojakov in domov pošiljali olepšana poročila. Poleg tega je imela ruska vojska zelo hierarhičen pristop.

Več svobode odločanja za poveljnike manjših enot

Vse to še vedno obstaja. Toda tudi tukaj se po mnenju Massicotove dogajajo vidne spremembe. Inštruktorji na primer zdaj učijo mlade častnike, da sami vodijo majhne enote. Ti poveljniki majhnih enot sodelujejo pri načrtovanju misij in se od njih pričakuje, da bodo samostojno našli rešitve na bojišču, daleč od navodil od zgoraj.

Ves ta napredek ne bi smel zakriti dejstva, da mora ruska vojska še veliko nadoknaditi, pojasnjuje Massicotova. Čeprav so zdaj močni pri pridobivanju znanja, so še vedno šibki pri izvajanju.

Naraščanje okužb s HIV in spopadi v enotah

Napredek je bil dosežen na primer pri zdravljenju poškodovanih, a vendar število okužb z virusom HIV med vojaki še naprej narašča, ker poljske bolnišnice včasih ponovno uporabljajo iste brizge in se ne držijo higienskih predpisov.

Še vedno je malo izboljšav na področju vojaške discipline in profesionalnosti. Še vedno prihaja do krvavih spopadov znotraj enot, nekateri vojaški poveljniki še vedno žalijo svoje vojake.

Rusija se pripravlja na vojne prihodnosti, opozarja Massicotova. Foto: Shutterstock

Še vedno je premalo koordinacije. Sosednje enote pogosto ne komunicirajo ali slabo komunicirajo med seboj. Posledično manevri ne uspejo, vojaki pa umirajo. Velike izgube pomenijo tudi, da je treba enote večkrat dopolnjevati, zaradi česar te enote delujejo slabo, kar vodi do še večjih izgub.

Svarilo: Ukrajina se bo soočila s še večjim uničenjem

Predvsem zaradi teh dveh razlogov se Rusija še vedno trudi, da bi svojo vojaško premoč pretvorila v velike teritorialne pridobitve. Vojaški psihologi že dolgo opozarjajo na to. Vendar pa v ruski vojski še vedno prevladuje vzdušje, v katerem je železna poslušnost ključ do zmage, poudarja Massicotova.

Za ameriško vojaško strokovnjakinjo ruske izboljšave vojskovanja pomenijo, da se bo Ukrajina soočila s še večjim uničenjem. Ruski napadi brezpilotnih letal bodo prihajali še hitreje in v večjem številu. Rusi bodo s še več raketami prodrli v ukrajinsko obrambno mrežo. Ukrajinska inovativna prednost je trajala dolgo, vendar zdaj počasi izginja, trdi Američanka in dodaja, da te spremembe morda ne bodo prinesle dramatičnih prebojev za Rusijo. Vendar pa pomenijo, da lahko Moskva še naprej žrtvuje življenja svojih vojakov za počasen napredek v Donbasu, medtem ko upa, da se bo Nato naveličal konflikta.

Ruska vizija vojskovanja v 21. stoletju

Še vedno ni jasno, ali se bo Putinov račun o zmanjševanju zahodne podpore Ukrajine obrestoval. Bo pa ruska vojska iz te invazije izšla z jasno vizijo prihodnjega vojskovanja. Te izkušnje pa sporoča Kitajcem, Irancem in Severnim Korejcem.

Massicotova trdi, da v Moskvi že načrtujejo način vojskovanja za sredino 30. let 21. stoletja. Droni, roboti, umetna inteligenca – vse to zdaj igra pomembno vlogo pri ruskem načrtovanju.

"Ruski vojaški strokovnjaki si predstavljajo roje avtonomnih dronov, ki so sposobni premagati sovražnikovo obrambo. Mikro drone, ki jih je težko prepoznati. Drone, ki so videti kot živali," še piše ameriška vojaška strokovnjakinja v Foreign Affairs.