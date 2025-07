Črna napoved za ukrajinsko obrambo: To je kot cunami

Ruske sile so proti Ukrajini pred nekaj tedni sprožile poletno ofenzivo. Ruska vojska napreduje počasi, a vztrajno. Del poletne ofenzive so tudi napadi v slogu pobesnelega Maxa: napadi z motorji. Avstrijski polkovnik in vojaški analitik Markus Reisner je prepričan, da se poskušajo Rusi prebiti do Dnepra.

To so prizori kot iz akcijskega filma. Rusija se v vojni proti Ukrajini vse bolj zanaša na motorna kolesa. Od šest do osem motornih koles, ki jih upravljata eden ali dva moža, naj bi prebilo ukrajinske položaje, piše nemški medij Focus.

Ruska taktika iz druge svetovne vojne

Markus Reisner ni presenečen nad rusko taktiko. Po eni strani se motorna kolesa v Ukrajini uporabljajo v ofenzivne namene od začetka leta 2024. Po drugi strani pa se po besedah vojaškega strokovnjaka o takšnih bojnih tehnikah na ruskih družbenih omrežjih aktivno razpravlja že mesece.

Opozarja, da so imeli podobno taktiko Rusi oziroma Sovjeti že med drugo svetovno vojno. Takrat so Sovjeti uporabljali motocikle kot opazovalno podporo tankovskim enotam, ki so se borile z Nemci. Vojaki na motorjih so tudi zasledovali bežeče sovražnikove enote. Prednosti so očitne: motocikli so lažji, hitrejši in predvsem bolj okretni kot avtomobili ali tanki.

Motorist hitreje ubeži dronu

Motocikli so v vojni v Ukrajini priročni tudi zato, ker lahko vojaki s tem hitreje ubežijo dronom. Hitrost je v tem scenariju najpomembnejša lastnost za preživetje, poudarja Focus. Hkrati so okretni motocikli idealni za natančen napad ali obhod posameznih položajev.

Ruske motoristične enote:

Reisner to opisuje takole: motociklistične čete iščejo vrzeli v ukrajinski obrambi in jo prebijajo. Čeprav so ruske izgube pri tem pristopu ogromne, se zdi, da deluje, kar močno škoduje napadeni Ukrajini.

Napadi pobesnelega Maxa do Dnepra?

"Napadi pobesnelega Maxa", kot jih po poročanju Süddeutsche Zeitunga imenujejo Ukrajinci, so del ruske poletne ofenzive. Začela se je pred nekaj tedni in še vedno traja. Reisner ocenjuje, da se je ruska poletna ofenziva začela na začetku junija.

Rusi so po prvih ukrajinskih uspehih poskušali nasprotnikom vsiliti izčrpavajočo vojno. "Leta 2024 so v Ukrajini pridobili zagon in od takrat naprej napredujejo." Po Reisnerju je njihov cilj napredovanje do reke Dneper.

Poletna ofenziva kot vojna izčrpavanja?

Poletna ofenziva, pravi, se prav tako izvaja kot vojna izčrpavanja. To pomeni, da ni zasnovana za hitro napredovanje. Gre za čisto silo. Obe strani se spopadata, dokler ena ne popusti.

Markus Reisner o položaju na bojišču:

"Z ruskega vidika je poletna ofenziva uspešna. Vsak dan osvajajo od 15 do 20 kvadratnih kilometrov. Ali bo Rusom uspelo prodreti do Dnepra, je odvisno od njihovih virov," trdi Reisner.

Rusi imajo na razpolago več vojakov kot Ukrajinci

Avstrijec opozarja, da se Ukrajina spopada z ozkimi grli, med drugim jim zmanjkuje vojakov, medtem ko jih imajo Rusi več. To je morda posledica dejstva, da je Moskva spomladi 2025 vpoklicala več nabornikov za vojaško službo kot kadarkoli v 14 letih. Mediji so poročali o 160 tisoč moških, starih med 18 in 30 let. Rusom pomagajo tudi prostovoljci iz tujine.

Razmere na bojišču so zagotovo napete. Reisner meni, da so razmere okoli Pokrovska še posebej kritične. Mesto stoji na strateški lokaciji – je pomembno prometno središče.

Bitki za Pokrovski in Kostjantivko

"Severovzhodno od Pokrovska Rusi napredujejo vedno dlje. Tu se začenja nevarno obkrožanje ukrajinskih sil – primerljivo z naraščajočim cunamijem," prav Reisner. Polkovnik z zaskrbljenostjo gleda tudi na Kostjantivko.

Rusi so usmerili svoje napade na Pokrovsk in Kostjantivko. Na fotografiji: ukrajinski vojak na fronti pri Kostjantivki. Foto: Reuters

Kljub temu se očitno tudi Rusija spopada s težavami. Več blogerjev poroča o bednih razmerah v ruski vojski. Neodvisni vojaški analitik Ian Matvejev je na primer nedavno izjavil, da ruska vojska zaradi slabosti v izvidništvu, ozkih grl, korupcije, logističnih pomanjkljivosti in slabega usposabljanja ni sposobna izvajati kompleksnih operacij v Ukrajini.

Ruske težave

Reisner odgovarja: "Izjave so zagotovo pravilne, vendar jih ni mogoče posploševati. To so pomembni drobci informacij, vendar potrebujemo merljive rezultate. Šele ko se bodo Rusi umaknili na več mestih, lahko govorimo o razširjenih trendih. Vendar trenutno ni tako."

Kako se bo nadaljevala vojna v Ukrajini, ostaja nejasno. Premirje, h kateremu pozivajo številni zahodni politiki, se trenutno zdi nedosegljivo, še piše Focus.