Vojaški analitik, ki se do zdaj ni zmotil: Rusi se poigravajo z Ukrajinci

Avstrijski polkovnik in vojaški analitik Markus Reisner pričakuje, da bodo Rusi letos spomladi ali poleti sprožili veliko ofenzivo. Podobno meni Andrij Jermak, tesni sodelavec Volodimirja Zelenskega, ki pričakuje ofenzivo konec maja ali v začetku junija. Glavna tarča ruskega napada bo morda Harkov, drugo največje mesto v Ukrajini. Ukrajinci zato prosijo za več zahodne vojaške pomoči, zlasti nujno potrebujejo več sistemov zračne obrambe. Nujno bi potrebovali tudi več topništva ter vsaj štiri milijone topniških granat in dva milijona brezpilotnih letalnikov.

Ukrajinska vojska je zadnje mesece pod hudim ruskim pritiskom. Rusija ima v topništvu premoč v razmerju 6:1, medtem ko se ukrajinske sile soočajo s pomanjkanjem orožja in streliva. Vrhovni poveljnik ukrajinske vojske Oleksander Sirski trdi, da so se ukrajinski vojaki prisiljeni braniti pred ruskimi napadi z malo ali celo nič orožja in streliva, piše nemški Focus.

Ali najtežji časi za Ukrajino šele prihajajo?

Najtežji časi za ukrajinske vojake pa morda šele prihajajo, saj utegne Rusija sprožiti novo veliko ofenzivo. Tako meni tudi avstrijski polkovnik Markus Reisner – ta je bil lani eden od prvih zahodnih vojaških analitikov, ki je trdil, da je lanska poletna ukrajinska protiofenziva spodletela.

Rusko veliko ofenzivo pričakuje letos spomladi ali poleti, ko se bo zdaj blatna zemlja dovolj posušila, da bo omogočala velike ofenzivne premike.

Rusija v ofenzivo z več kot pol milijona mož?

V intervjuju za nemško javno televizijo ZDF je Reisner govoril tudi o mogoči novi ruski mobilizaciji 300 tisoč mož. To pomeni, da bi Rusija podvojila število svojih sil na več kot pol milijona mož.

Polkovnik Markus Reisner na ZDF:

Reisner je tudi prepričan, da se Rusija trenutno z Ukrajino poigrava oziroma z njo na nek način igra svojevrsten fliper. Na različnih odsekih 1.200 kilometrov dolge fronte Rusi sprožajo napade mehaniziranih enot, tako da se morajo Ukrajinci pognati v obrambo in skušati ustaviti napade. Ukrajinci morajo tako biti vedno na preži, pri obrambi pred ruskimi napadi pa porabljajo moči, izčrpavajo svoje dragocene vojaške rezerve in izgubljajo čas.

Bomo videli novi ruski naskok na Harkov?

Veliko rusko ofenzivo v bližnji prihodnosti pričakuje tudi Andrij Jermak, vodja urada ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega. Do nje naj bi prišlo konec maja ali v začetku junija letos, glavna ost pa naj bi bila usmerjena v zavzetje velemesta Harkov na vzhodu Ukrajine. To mesto je zadnje čase deležno obsežnih ruskih napadov.

Jermak je v pogovoru za ameriški medij Politico še posebej poudaril, da Ukrajina nujno potrebuje čim več sistemov zračne obrambe, da bi zaščitila svoja mesta. Prav tako potrebuje nove sisteme patriot na obrambni črti, da bi lahko preprečila ruske napade s t. i. drsnimi oziroma jadralnimi bombami.

Največ težav Ukrajini povzročajo jadralne bombe

1,5-tonske bombe, ki so predelava starih sovjetskih bomb, bi lahko nagnile vojaško razmerje moči na fronti v korist Rusije. Te bombe ruska letala odvržejo približno 70 kilometrov od cilja, nato pa s pomočjo sistema za vodenje jadrajo proti cilju. Prav s temi bombami so Rusi opustošili ukrajinsko obrambo mesta Avdijivka.

Ukrajina Zahod prosi zlasti za topovske granate – potrebovala bi jih več milijonov. Foto: Guliverimage

Še bolj črnogledo analizo stanja na fronti so dali anonimni visoki ukrajinski poveljniki v intervjuju za Politico. Poveljniki, ki naj bi bili sodelavci nekdanjega ukrajinskega vrhovnega poveljnika Valerija Zalužnega, opozarjajo, da bi lahko prišlo do velikega ruskega preboja in da bi lahko zato ukrajinska obramba razpadla.

Zahodne pomoči je premalo in prihaja prepozno

Anonimni ukrajinski častniki so tudi prepričani, da trenutno ni tako zmogljivega visokotehnološkega orožja, ki bi lahko kompenziralo manjše ukrajinsko število vojakov v primerjavi z veliko večjim številom ruskih vojakov. Nekaj upanja Ukrajini dajejo le visoka ukrajinska bojna morala in napake ruskih častnikov. A ukrajinski častniki dodajajo, da strategije ni mogoče graditi le na ruskih napakah.

Častniki tudi tožijo, da je zahodne pomoči premalo in da prihaja prepozno. Pogosto določeno orožje pride v Ukrajino, ko je že prepozno za njegovo učinkovito uporabo.

Rusi se pripravljajo na spopade z letali F-16

Tak primer so ameriška bojna letala F-16, ki naj bi jih Ukrajinci prvič začeli uporabljati letos poleti. Te bi lahko učinkovito uporabili lani, letos bo pa za njih prepozno, trdijo, in sicer zato, ker je Rusija nanje pripravljena.

Bodo letala F-16 prišla na bojišče prepozno? Foto: Guliverimage

Ukrajinci namreč opažajo, da ruske enote že raziskujejo, kje na Krimu morajo postaviti svoje vodene raketne sisteme S-400, da bi letala F-16 obdržali čim dlje od fronte in ruske logistike.

Topovi, granate in brezpilotni letalniki

Anonimni ukrajinski poveljniki so tudi jasno povedali, kaj potrebuje ukrajinska vojska. "Potrebujemo havbice in granate, na stotisoče granat in raket," je eden od njih povedal za Politico. Natančneje, potrebovali bi štiri milijone granat in dva milijona brezpilotnih letalnikov.