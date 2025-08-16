Na Tolminskem se je huje poškodovala 64-letna pohodnica

V petek dopoldne se je na markirani planinski poti Tolminske Ravne - Spodnji Kal huje poškodovala 64-letnica. Pohodnica se je pri stopanju čez korenine podrtega drevesa z nogo zataknila v korenino, izgubila ravnotežje in padla približno 100 metrov po pobočju. Na zdravljenje so jo odpeljali v SB Jesenice.

Pohodnica se je poškodovala med planino Razor in planino Kal na 1507 nadmorske višine. Na zdravljenje v Splošno bolnišnico (SB) Jesenice so prepeljali s helikopterjem letalske policijske enote. Policija je tujo krivdo izključila, zaradi stanja planinske poti pa bodo policisti obvestile pristojne na Planinski zvezi Slovenije, so sporočili s Policijske uprave (PU) Nova Gorica.

Poškodovana Nemca na Tolminskem in Bovškem

Pri sestopu s Kobale, priljubljenega vzletišča jadralnih padalcev, pa se je poškodoval 66-letni državljan Nemčije. Med hojo mu je zdrsnilo, pri tem pa se je lažje poškodoval. Na kraju so posredovali reševalci Gorske reševalne službe (GRS) Tolmin, zdravniške pomoči pa pohodnik ni iskal.

Na Bovškem pa se je poškodoval 47-letni državljan Nemčije, ki je bil udeleženec soteskanja pod vodstvom vodiča iz tuje agencije, ki se s soteskanjem ukvarja na tem območju. Med premikanjem od ene do druge točke za soteskanje je varovan na jeklenico hodil po mokrem kamenju, pri čemer mu je zdrsnilo. Pravočasno se je sicer ujel z roko, a si pri tem poškodoval ramenski obroč. Poleg članov GRS Bovec so na kraju posredovali tudi reševalci nujne medicinske pomoči Zdravstvenega doma Tolmin, ki so poškodovanca po nudeni oskrbi prepeljali na zdravljenje v SB Šempeter pri Novi Gorici. Tudi v tem primeru so novogoriški policisti tujo krivdo izključili.