Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
R. K.

Ponedeljek,
12. 1. 2026,
13.31

Osveženo pred

8 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
policija Srbija nesreča nesreča

Ponedeljek, 12. 1. 2026, 13.31

8 minut

Pretresljiv posnetek: voznik povozil dekleti, ki sta padli s sani #video

Avtor:
R. K.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
Srbska policija | Policija je oba voznika pridržala. | Foto Shutterstock

Policija je oba voznika pridržala.

Foto: Shutterstock

V bližini Kraljeva v Srbiji se je zgodila huda nesreča, v kateri sta se poškodovali 16- in 17-letnica. Dekleti sta sedeli na saneh, ki jih je po cesti vlekel avtomobil, ko sta zapeljali čez grbino in padli s sani. Ko sta sredi ceste ležali na tleh, ju je povozil voznik, ki je vozil za njima, poroča Telegraf.

Po družbenih omrežjih je zaokrožil posnetek, ki prikazuje, kako avtomobil po cesti vleče sani, na katerih sedita dve dekleti. V nekem trenutku sta zapeljali čez grbino in padli s sani. Takrat je bilo zabave konec, saj voznik, ki je vozil za njima, ni dovolj hitro zaviral in je dekleti povozil, poroča Telegraf. 

Poškodovani dekleti so odpeljali v bolnišnico. Ena od njiju ima hudo poškodovano nogo, druga pa glavo. 

Za volanom avtomobila, ki je dekleti vlekel na saneh, je bil 19-letni voznik s pogojnim vozniškim dovoljenjem, za njimi pa je vozil 35-letnik, čigar naloga je bila poskrbeti, da v dekleti ne bi trčilo drugo vozilo. Policija je oba voznika pridržala, osumljena sta storitve hudega kaznivega dejanja zoper varnost v cestnem prometu. 

"Nikoli ne narediš česa takega. En avto vleče dekleti na saneh, drugi pa jim 'zagotavlja', da nihče ne trči vanje. Vendar vozila v snegu ni lahko ustaviti in nesreče se zgodijo hitro. Mladoletni dekleti sta bili hudo poškodovani, ko sta padli s sani, vanje pa je trčil avtomobil, ki ju je varoval. Oba voznika sta bila aretirana," je na svojem profilu na Instagramu zapisal novinar Mladen Mijatović, ki je objavil video.

Nesreča v Gorah, Prisojnik
Novice Slovenska plezalca med vzponom na Prisojnik padla 15 metrov v globino
Guy Moon
Trendi V prometni nesreči je umrl znan skladatelj
nesreča Koseški bajer
Novice Nesreča v Ljubljani: v Koseški bajer padli dve osebi #foto #video

policija Srbija nesreča nesreča
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.