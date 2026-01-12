Pretresljiv posnetek: voznik povozil dekleti, ki sta padli s sani #video

V bližini Kraljeva v Srbiji se je zgodila huda nesreča, v kateri sta se poškodovali 16- in 17-letnica. Dekleti sta sedeli na saneh, ki jih je po cesti vlekel avtomobil, ko sta zapeljali čez grbino in padli s sani. Ko sta sredi ceste ležali na tleh, ju je povozil voznik, ki je vozil za njima, poroča Telegraf.

Po družbenih omrežjih je zaokrožil posnetek, ki prikazuje, kako avtomobil po cesti vleče sani, na katerih sedita dve dekleti. V nekem trenutku sta zapeljali čez grbino in padli s sani. Takrat je bilo zabave konec, saj voznik, ki je vozil za njima, ni dovolj hitro zaviral in je dekleti povozil, poroča Telegraf.

Poškodovani dekleti so odpeljali v bolnišnico. Ena od njiju ima hudo poškodovano nogo, druga pa glavo.

Za volanom avtomobila, ki je dekleti vlekel na saneh, je bil 19-letni voznik s pogojnim vozniškim dovoljenjem, za njimi pa je vozil 35-letnik, čigar naloga je bila poskrbeti, da v dekleti ne bi trčilo drugo vozilo. Policija je oba voznika pridržala, osumljena sta storitve hudega kaznivega dejanja zoper varnost v cestnem prometu.

"Nikoli ne narediš česa takega. En avto vleče dekleti na saneh, drugi pa jim 'zagotavlja', da nihče ne trči vanje. Vendar vozila v snegu ni lahko ustaviti in nesreče se zgodijo hitro. Mladoletni dekleti sta bili hudo poškodovani, ko sta padli s sani, vanje pa je trčil avtomobil, ki ju je varoval. Oba voznika sta bila aretirana," je na svojem profilu na Instagramu zapisal novinar Mladen Mijatović, ki je objavil video.