Avtorji:
Ka. N., STA

Nedelja,
11. 1. 2026,
10.36

Nedelja, 11. 1. 2026, 10.36

Plazova v francoskih Alpah zahtevala tri življenja

Ka. N., STA

Francoske Alpe | Foto Reuters

Foto: Reuters

V francoskih Alpah so v dveh ločenih snežnih plazovih v soboto umrli trije turni smučarji. Dva je plaz zasul na območju smučarskega središča Val-d'Isere, eden pa je umrl na območju središča Areches-Beaufort, poročajo tuje tiskovne agencije.

Kot je sporočil turistični urad v kraju Val-d'Isere, je dva francoska smučarja zasulo okoli 2,5 metra snega. Njuni kolegi so poklicali reševalce, a jima ti niso mogli več pomagati. Smučarja sicer pri sebi nista imela plazovnih oddajnikov, našli so ju po zaslugi njunih mobilnih telefonov.

Nekaj deset kilometrov severozahodno je medtem drug plaz na območju smučarskega središča Areches-Beaufort prav tako zasul dva turna smučarja. Po navedbah lokalnih oblasti je eden umrl na kraju samem, drugega pa so s hudimi poškodbami glave prepeljali v bolnišnico.

