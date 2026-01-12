Anže Lanišek je v nedeljo z odličnima skokoma zmagal na tekmi svetovnega pokala v Zakopanah. Slovenski as je kljub močnemu sneženju in zahtevnim razmeram prehitel vso konkurenco, po tekmi pa znova navdušil poljske navijače.

Slovenski skakalni as Anže Lanišek je v Zakopanah v nedeljo slavil svojo tretjo zmago v tej sezoni svetovnega pokala. Ni skrivnost, da je 29-letni slovenski skakalec že pred nekaj časa navdušil poljske navijače, ko se je med zaključkom sezone 2022/23 v Planici na razglasitvi najboljših skakalcev zime pojavil s kartonsko podobo Dawida Kubackega, ki bi takrat Laniška v skupnem seštevku najverjetneje prehitel, a je zaključek sezone izpustil zaradi hudih zdravstvenih težav svoje žene.

Lanišek je takrat z velikodušno potezo ukradel srca poljskih navijačev, ki so ga vzeli za svojega. Bučno so ga pozdravili in mu zaploskali tudi po nedeljski zmagi, kar je na svojem profilu na Instagramu objavil tudi najboljši skakalec zime Domen Prevc. Lanišek pa po zmagi ni govoril le o svojem uspehu, temveč tudi o poljskem skakalcu Kamilu Stochu. Ta bo po koncu te sezone končal kariero, v nedeljo pa je zadnjič nastopil v domačih Zakopanah in tekmovanje končal že po prvi seriji na 42. mestu. Kljub temu je bil navdušen nad dogajanjem na tekmi in ganjen dejal, da si bo ta dan zapomnil za vedno.

Kamil Stoch se je v nedeljo poslovil od navijačev v Zakopanah. Foto: Guliverimage

Lanišek: Kamil je kralj

Poljski navijači so mu glasno zaploskali in se od njega poslovili na način, kot se za skakalca njegovega kova spodobi. Na poseben način pa se je Stochu poklonil tudi Lanišek, saj mu je poklonil zmago. "To zmago posvečam Kamilu. Je kralj Zakopan, kralj Poljske, kralj smučarskih skokov. Kapo dol pred njim za vso kariero. Upam, da se bo imel lepo do konca sezona in potem po koncu. Na Kamila me veže veliko spominov. Ne bom se ga spominjal le kot odličnega skakalca, ampak predvsem kot fantastične osebe," je Lanišek dejal za Eurosport.

"O Kamilu sem razmišljal že prej. Vedel sem, da bo zanj težko, ker je tudi sam čustven. Občinstvo je opravilo fantastično delo in mu priredilo odlično slovesnost. Želim mu vse najboljše," je še poudaril Lanišek. Ob navdušenju poljske množice je dodal, da so Zakopane zanj poseben kraj, kjer se počuti kot doma.

Lanišek je petič v karieri na posamičnih tekmah v Zakopanah stopil na stopničke, a prvič na najvišjo. "Po toliko stopničkah mi je končno uspelo zmagati v Zakopanah. Zame je bil res lep dan, zelo sem se zabaval in zadovoljen sem s svojimi skoki. Dobri rezultati vedno pridejo, ko si miren in osredotočen," je dodal.

