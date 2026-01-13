Ameriška zvezna država Minnesota je vložila tožbo proti vladi predsednika ZDA Donalda Trumpa zaradi dejavnosti Službe za priseljevanje in carine (Ice), ki so pripeljale do smrti 37-letne ženske v Minneapolisu. Podobno tožbo je vložila tudi zvezna država Illinois. Obe zahtevata, naj se Ice umakne in preneha povzročati nemire med prebivalci.

Minnesota skupaj z mestoma Minneapolis in St. Paul toži ministrico za domovinsko varnost Kristi Noem in druge zvezne uradnike, da bi zaustavili val agentov Ice, ki prihajajo v to zvezno državo. Sodišče prosijo, naj dejavnosti Ice opredeli kot nezakonite in neustavne, poroča ameriška televizija CBS. Glede na navedbe v tožbi so bili številni prebivalci Minnesote nezakonito pridržani in deležni pretirane sile zveznih agentov za priseljevanje, ko so s protesti ali opazovanjem njihovega delovanja uveljavljali svoje pravice iz prvega amandmaja k ameriški ustavi.

37-letnico v glavo ustrelil in ubil agent Ice

"Minneapolis ni zahteval te operacije, vendar plačujemo ceno zanjo. Ko zvezne akcije ogrožajo javno varnost, škodujejo našim sosedom in kršijo ustavne pravice, imamo odgovornost, da ukrepamo. Točno to danes počnemo," je dejal župan Jacob Frey. Tiskovna predstavnica ministrstva za domovinsko varnost Tricia McLaughlin je zatrdila, da je tožba neutemeljena in da se veselijo izpodbijanja na sodišču.

Tožba je bila vložena dan po tem, ko je ministrica Noem povedala, da je v Minneapolis prišlo še več sto zveznih agentov, in manj kot teden dni po odmevni smrti 37-letne Renee Nicole Good, ki jo je v glavo ustrelil in ubil agent Ice.

Trumpova vlada je 5. januarja v Minneapolis poslala okrog dva tisoč zveznih agentov, domnevno zaradi škandala s poneverbami proračunskih sredstev, zagotavljanja varnosti in aretacij nezakonitih priseljencev. Zvezna država Illinois medtem prav tako toži ministrstvo za domovinsko varnost zaradi nezakonitih in nevarnih praks agentov Ice, ki povzročajo napetosti in ustvarjajo ozračje strahu. Tožba zahteva, da agenti nemudoma zapustijo zvezno državo.