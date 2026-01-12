Po novih Trumpovih grožnjah napočil odločilen trenutek za Grenlandijo

Danska premierka Mette Frederiksen je po novih grožnjah ameriškega predsednika Donalda Trumpa s prisvojitvijo Grenlandije v nedeljo na srečanju z danskimi političnimi voditelji dejala, da je v diplomatskem sporu z ZDA glede arktičnega otoka napočil odločilen trenutek, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Na družbenem omrežju Facebook pa je Frederiksen zapisala, da je Danska, pod katero spada Grenlandija, pripravljena braniti svoje vrednote. "Verjamemo v mednarodno pravo in v pravico narodov do samoodločbe," je poudarila.

Podpora Nemčije in Švedske

Nemčija in Švedska sta Dansko podprli. Švedski premier Ulf Kristersson je obsodil grozečo retoriko ZDA, potem ko je Trump nedavno ponovil, da bo Washington "nekaj storil glede Grenlandije". "Švedska, skandinavske države, baltske države in več velikih evropskih držav stojimo ob strani našim danskim prijateljem," je Kristersson dejal na obrambni konferenci v kraju Sälen na zahodu Švedske, na kateri je sodeloval ameriški general, ki poveljuje silam Nata v Evropi. Izpostavil je še, da bi ameriški prevzem Grenlandije pomenil kršitev mednarodnega prava in tveganje, da bi to k podobnemu ravnanju spodbudilo druge države.

Ameriški general Alexus Grynkewich pa je na konferenci dejal, da članice zavezništva razpravljajo o statusu Grenlandije. Povedal je, da za ozemlje Nata ni neposredne grožnje, vendar pa strateški pomen Arktike hitro narašča. Zatrdil je tudi, da v Severnoatlantskem svetu potekajo pogovori o Grenlandiji.

Nemški zunanji minister Johann Wadehpul, ki naj bi se danes v Washingtonu sešel z ameriškim kolegom Marcom Rubiom, je medtem v nedeljo dejal, da varnost v Arktiki postaja vse pomembnejša, odgovore pa bi morali najti znotraj zveze Nato. "Če ameriški predsednik preučuje, kakšne grožnje bi lahko predstavljale ruske ali kitajske ladje ali podmornice v tej regiji, lahko seveda skupaj poiščemo odgovore na to vprašanje," je Wadephul dodal na skupni novinarski konferenci z islandsko zunanjo ministrico Thorgerdur Katrin Gunnarsdottir. Ob tem je poudaril, da morajo o prihodnosti Grenlandije odločati prebivalci Grenlandije in Danske.

Na vprašanje glede morebitne krepitve zavez Nata v Arktiki pa je odgovoril, da je Nemčija pripravljena prevzeti večjo odgovornost.

Trump je v petek na srečanju s predstavniki naftnih podjetij v Beli hiši vztrajal, da bodo ZDA prevzele Grenlandijo. Dodal je, se bo to zgodilo zlepa ali zgrda, ker bosta sicer to storili Kitajska ali Rusija. Trump že dlje časa napoveduje prevzem Grenlandije zaradi naravnih bogastev in strateškega položaja ob Arktiki, po napadu na Venezuelo in uspešnem zajetju predsednika Nicolasa Madura pa so se njegove ozemeljske težnje in grožnje še okrepile.