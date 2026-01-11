Generali Trumpu: Ne, to je noro in nezakonito!

Donald Trump je ukazal poveljnikom vojske pripraviti načrt za invazijo na Grenlandijo, potem ko ga je opogumil uspeh operacije zajetja Madura. Visoki vojaški predstavniki naj bi se temu upirali, so izvedeli pri časopisu The Mail on Sunday.

Viri navajajo, da so politični jastrebi okoli ameriškega predsednika, ki jih vodi politični svetovalec Stephen Miller, tako opogumljeni zaradi uspeha operacije zajetja venezuelskega voditelja Nicolasa Madura, da želijo hitro ukrepati in zavzeti otok, preden kakšen korak naredita Rusija ali Kitajska.

Britanski diplomati menijo, da Trumpa motivira tudi želja, da bi ameriške volivce odvrnil od težav ameriškega gospodarstva pred vmesnimi volitvami konec letošnjega leta, po katerih bi lahko izgubil nadzor nad kongresom v korist demokratov.

Vendar bi takšna dramatična poteza pomenila spor z britanskim premierom Keirom Starmerjem in bi dejansko privedla do propada Nata.

Opozarjajo na nezakonitost

Po navedbah virov je predsednik zaprosil Združeno poveljstvo za specialne operacije (JSOC), naj pripravi načrt invazije, vendar se mu načelniki generalštabov upirajo, ker naj bi bil nezakonit in ga kongres ne bi podprl.

Eden od virov naj bi dejal, da so Trumpa poskušali odvrniti z nagovarjanjem k manj kontroverznim ukrepom, kot je prestrezanje ruskih 'ladij duhov' – tajne mreže stotin plovil, ki jih Moskva upravlja, da bi se izognila zahodnim sankcijam – ali napad na Iran.

Diplomati so se lotili vojne igre, ki jo opisujejo kot "eskalacijski scenarij", v katerem Trump uporabi silo ali "politično prisilo", da bi prekinil povezave Grenlandije z Dansko.

Kaj je najslabši možni scenarij?

Nekateri evropski uradniki sumijo, da je uničenje Nata od znotraj pravi cilj trdovratne Trumpove frakcije MAGA. Ker kongres ne bi dovolil Trumpu izstopiti iz Nata, bi okupacija Grenlandije lahko Evropejce prisilila, da zapustijo Nato. Če želi Trump pokončati Nato, je to morda najprimernejši način za to.

V skladu s "kompromisnim scenarijem" naj bi se Danska strinjala, da bo Trumpu dala poln vojaški dostop do Grenlandije in ga hkrati odrekla Rusiji in Kitajski, čeprav ima Amerika že prost dostop do otoka.

V diplomatski depeši naj bi pisalo, da zaradi notranjepolitičnih razlogov Trump lahko začne z eskalacijskim scenarijem, ki se preusmeri v kompromisni scenarij.

Evropski uradniki se bojijo, da se za Trumpa okno priložnosti pred vmesnimi volitvami poleti izteka, zato prej ko slej pričakujejo ukrepanje. Vrh Nata 7. julija se zdi naraven čas za kompromisni dogovor.

Diplomatski vir naj bi dejal: "Generalom se zdi Trumpov načrt za Grenlandijo nor in nezakonit. Zato ga poskušajo odvrniti z drugimi večjimi vojaškimi operacijami. Pravijo, da je tako, kot bi imeli opravka s petletnikom."