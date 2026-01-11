"Ruski pilot je imel pri sebi 50 kondomov. Verjel je, da bo v Ukrajini veselica."

Pilot ruskega helikopterja, ki so ga sestrelili kmalu po začetku ruske invazije Ukrajine, naj bi imel pri sebi zaloge hrane in vode za tri dni ter vse potrebno - tudi 50 kondomov - za praznovanje po uspešno izvedeni kratkotrajni vojaški operaciji, je med gostovanjem v podcastu Joeja Rogana zatrdil Palmer Luckey, ustanovitelj ameriškega orožarskega podjetja Anduril, ki je Ukrajino obiskal kmalu po začetku ruskih napadov leta 2022.

Tehnološki čudežni deček, orožarski mogotec in velik podpornik Ukrajine

33-letni Palmer Luckey je nekoč veljal za čudežnega dečka tehnologije. Zaslovel je z razvojem očal za virtualno resničnost Oculus Rift, zaradi katerih velja tudi za očeta sodobne industrije virtualne resničnosti.

Njegovo podjetje Oculus je kupil Facebook in ga kasneje odpustil, Luckey pa je nato ustanovil tehnološko-orožarsko podjetje Anduril, ki razvija predvsem avtonomne bojne sisteme in jih prodaja ameriškim oboroženim silam.

Vrednost premoženja Palmerja Luckeya je ocenjena na okrog tri milijarde evrov. Foto: Profimedia

Luckey že tako rekoč od začetka ruske invazije Ukrajine velja za velikega podpornika vojaške pomoči Ukrajini. Anduril je kmalu po 24. februarju 2022, ko je Putin ukazal napad na sosednjo državo, v Ukrajino poslal tako opremo kot osebje in bil po navedbah Luckeya vpleten v uničenje "več sto milijonov evrov vredne ruske vojaške mehanizacije".

Najnevarnejše orožje Rusije

Po družbenem omrežju X, nekdanjem Twitterju, je ta konec tedna zaokrožil odlomek iz pogovorne oddaje Joeja Rogana, v kateri je pred časom gostoval Palmer Luckey.

Reality slips onto the Joe Rogan Show.

pic.twitter.com/ASDRvAiBzw — Jay in Kyiv (@JayinKyiv) January 10, 2026

Njun pogovor je med drugim zavil v smer Rusije in vojne v Ukrajini. Luckey je dejal, da se je pričel zavedati, da najmočnejše orožje Rusije niso bombe ali rakete, temveč propaganda, s katero so v Kremlju tako državljane kot vojake uspeli prepričati, da Ukrajina komaj čaka na rusko vojaško posredovanje in posledično osvoboditev izpod domnevnega tiranskega režima v Kijevu.

"Res imajo sposobnost nadzorovanja misli ljudi skozi propagando. Veliko Rusov, ki so se odšli v Ukrajino borit v prvih dneh vojne - danes seveda vedo, koliko je v resnici ura - je verjelo, da si Ukrajinci tega resnično želijo in da jih bodo v Ukrajini po tem, ko jo bodo osvobodili, sprejeli kot junake," je dejal Luckey.

Ruski vojaki so v Ukrajini naleteli na vse prej kot topel sprejem. Na fotografiji uničena ruska oklepna vozila in eliminirani vojaki v bližini letališča Gostomel, ki je bilo ena od prvih tarč ruske vojske. Foto: Reuters

Vojaški pilot je menil, da se bodo ukrajinske ženske kar metale vanj

Ameriški podjetnik je z Roganom delil tudi anekdoto iz svojega obiska Ukrajine. V državi se je mudil avgusta 2022, le nekaj mesecev po začetku ruske invazije.

Razkril je, da so mu predstavniki ukrajinskega obrambnega podjetja, ki ga je obiskal, pokazali razbitino ruskega vojaškega helikopterja, ki je v prvih dneh vojne poskusil prevzeti nadzor nad njihovim zasebnim letališčem, in videoposnetke, kako so ga sestrelili kar sami in kaj vse so našli v pilotski kabini.

Pilot je imel pri sebi torbo z osnovnimi potrebščinami - hrano in vodo za tri ali štiri dni ter rezervno pilotsko uniformo. A v torbi so bili tudi elegantna obleka in čevlji ter kar 50 kondomov, je dejal Luckey.

Ruski pilot in helikopter Ka-52 "Alligator". Foto: Reuters

"To je imel s seboj, ker so jim povedali, da se podajajo na petdnevno vojaško operacijo, nato pa bodo sledile proslave. Elegantna obleka in 50 kondomov - verjel je, da jih bo potreboval za povojno slavje, da se bodo ženske kar metale vanj," je nejevernemu Roganu razlagal Luckey.

"To mi pove samo nekaj - kako zelo oprane možgane je moral imeti ta možakar. Še to - to je bil vojaški pilot. Šlo je verjetno za enega od bolj izobraženih pripadnikov ruske vojske, pa jim ga je vseeno uspelo prepričati, da prebivalci Ukrajine hočejo, da jih osvobodi in da bodo izredno srečni, da ga vidijo," je še zaključil Luckey.

Eden od sestreljenih ruskih helikopterjev, ki so sodelovali pri prvih napadih na Ukrajino februarja 2022. Foto: Reuters