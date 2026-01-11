Iranske oblasti so v soboto napovedale, da bi lahko še okrepile represijo proti največjim protivladnim protestom v zadnjih letih, hkrati pa se povečuje skrb, da bi se v krizo lahko neposredno vključile Združene države Amerike. Ameriški predsednik Donald Trump je namreč znova javno podprl protestnike in nakazal, da so ZDA "pripravljene pomagati", kar Teheran razume kot nevarno stopnjevanje razmer, poroča Reuters.

Revolucionarna garda je nemire označila za delo teroristov in poudarila, da je varnost države njihova rdeča linija. Oblasti ob tem trdijo, da so protesti posledica tujega vmešavanja, predvsem ZDA in Izraela.

Nemiri so izbruhnili 28. decembra zaradi strmega naraščanja cen in inflacije, a so se hitro prelevili v politične proteste. Demonstranti zahtevajo konec vladavine verskega režima in odstop vrhovnega voditelja ajatole Alija Hameneja.

Po državi so se znova pojavila poročila o nasilju, vendar je zaradi izpada interneta težko preveriti njihov obseg. Na družbenih omrežjih so se pojavili videoposnetki, ki naj bi prikazovali nove proteste v več delih Teherana ter v mestih Rašt, Tabriz, Širaz in Kerman. Agencija Reuters njihove pristnosti ni mogla neodvisno potrditi.

Na enem od posnetkov iz teheranskega okrožja Saadatabad se sliši množica, ki vzklika: "Smrt diktatorju! Smrt Hameneju!"

Revolucionarna garda: varnost je rdeča linija

Iranska Revolucionarna garda (IRGC) je v izjavi, predvajani na državni televiziji, sporočila, da so v zadnjih dveh nočeh "teroristične skupine" napadle vojaške in policijske objekte. Po njihovih navedbah je bilo ubitih več civilistov in pripadnikov varnostnih sil, uničena pa naj bi bila tudi javna in zasebna lastnina.

"Ohranjanje dosežkov islamske revolucije in zagotavljanje varnosti sta naša rdeča linija," so poudarili.

Tudi redna iranska vojska je izdala izjavo, v kateri je napovedala zaščito nacionalnih interesov, strateške infrastrukture in javnega premoženja.

Državni mediji poročajo, da so v mestu Karadž zahodno od Teherana protestniki zažgali občinsko stavbo. Na televiziji so predvajali posnetke pogrebov pripadnikov varnostnih sil, ki naj bi umrli v nemirih v mestih Širaz, Kom in Hamedan.

Trump znova grozi

Ameriški predsednik Donald Trump je na družbenem omrežju zapisal: "Iran gleda svobodi v oči, morda kot še nikoli doslej. ZDA so pripravljene pomagati!!!"

V zadnjih dneh je večkrat namignil na možnost ameriškega posredovanja. V petek je iranske voditelje posvaril: "Če boste začeli streljati, bomo začeli streljati tudi mi."

Te izjave so v Teheranu sprožile dodatno zaskrbljenost, da bi se notranja kriza lahko spremenila v širši mednarodni konflikt.

Opozicija poziva k prevzemu mestnih središč

Reza Pahlavi, sin zadnjega iranskega šaha, ki živi v ZDA, je v videoposnetku na omrežju X pozval protestnike, naj stopnjujejo pritisk in prevzamejo nadzor nad središči mest. "Naš cilj ni več zgolj prihajati na ulice. Cilj je pripraviti se na prevzem mestnih središč in jih obdržati," je dejal.

Nekateri protestniki že vzklikajo slogane v podporo Pahlaviju, kot je "Naj živi šah", večina pa zahteva konec vladavine klerikov in izboljšanje življenjskih razmer.

Desetine mrtvih, tisoči aretiranih

Po podatkih iranske organizacije za človekove pravice HRANA je bilo od začetka protestov ubitih najmanj 50 protestnikov in 15 pripadnikov varnostnih sil, aretiranih pa okoli 2.300 ljudi.

Zdravnik iz severozahodnega Irana je povedal, da so v zadnjih dneh v bolnišnice pripeljali veliko število ranjenih. Mnogi naj bi bili brutalno pretepeni, nekateri pa ustreljeni z bojevim strelivom. V eni bolnišnici je bilo po njegovih besedah najmanj 20 ljudi ustreljenih, pet jih je kasneje umrlo.

Vrhovni voditelj Hamenej je protestnike obtožil, da delujejo v imenu Trumpa, in jih označil za plačance tujih sil. Opozoril je, da država ne bo dopuščala napadov na javno lastnino.