Policisti Policijske uprave Murska Sobota so v zvezi z dogodkom, ki se je 9. januarja 2026 zgodil na eni izmed srednjih šol na njihovem območju, privedli osumljenega mladoletnika k preiskovalnemu sodniku Okrožnega sodišča v Murski Soboti. Ta je zoper osumljenega odredil 30-dnevni pripor.

Kot so sporočili s policije, preiskava še poteka. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil in izvajanjem drugih procesnih dejanj. Po zaključku predkazenskega postopka bodo na pristojno tožilstvo podali poročilo v dopolnitev kazenske ovadbe.

Podrobnosti o dogodku za zdaj ne razkrivajo. Na policiji poudarjajo, da zaradi varstva osebnih podatkov, preprečevanja morebitne prepoznavnosti in zaščite žrtve nasilja dodatnih informacij ne morejo posredovati.

Ob tem opozarjajo, da v primerih, ko so v postopke vključeni otroci oziroma mladoletniki, dosledno upoštevajo načelo varovanja njihove največje koristi, zasebnosti in integritete. Objava kakršnih koli podatkov o mladoletnikih, ki so udeleženi v uradnih postopkih, pa predstavlja kaznivo dejanje kršitve tajnosti postopka.