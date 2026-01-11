Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Ka. N.

Nedelja,
11. 1. 2026,
12.52

4 minute

šola napad policija

Nedelja, 11. 1. 2026, 12.52

4 minute

Zaradi dogodka na srednji šoli v Pomurju mladoletniku odredili 30-dnevni pripor

Ka. N.

Na Srednji zdravstveni šoli Murska Sobota se je v petek dopoldne zgodil napad. 15-letni dijak je z nožem napadel dijakinjo ter jo porezal po obrazu in hrbtu.

Na Srednji zdravstveni šoli Murska Sobota se je v petek dopoldne zgodil napad. 15-letni dijak je z nožem napadel dijakinjo ter jo porezal po obrazu in hrbtu.

Foto: Shutterstock

Policisti Policijske uprave Murska Sobota so v zvezi z dogodkom, ki se je 9. januarja 2026 zgodil na eni izmed srednjih šol na njihovem območju, privedli osumljenega mladoletnika k preiskovalnemu sodniku Okrožnega sodišča v Murski Soboti. Ta je zoper osumljenega odredil 30-dnevni pripor.

Kot so sporočili s policije, preiskava še poteka. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil in izvajanjem drugih procesnih dejanj. Po zaključku predkazenskega postopka bodo na pristojno tožilstvo podali poročilo v dopolnitev kazenske ovadbe.

Podrobnosti o dogodku za zdaj ne razkrivajo. Na policiji poudarjajo, da zaradi varstva osebnih podatkov, preprečevanja morebitne prepoznavnosti in zaščite žrtve nasilja dodatnih informacij ne morejo posredovati.

Ob tem opozarjajo, da v primerih, ko so v postopke vključeni otroci oziroma mladoletniki, dosledno upoštevajo načelo varovanja njihove največje koristi, zasebnosti in integritete. Objava kakršnih koli podatkov o mladoletnikih, ki so udeleženi v uradnih postopkih, pa predstavlja kaznivo dejanje kršitve tajnosti postopka.

