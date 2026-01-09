Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Sa. B.

Petek,
9. 1. 2026,
10.54

Osveženo pred

1 minuta

Petek, 9. 1. 2026, 10.54

Na srednji šoli v Murski Soboti se je zgodil napad z nožem

Sa. B.

Da se je na šoli zgodil incident, je potrdila ravnateljica.

Da se je na šoli zgodil incident, je potrdila ravnateljica.

Foto: Shutterstock

Na Srednji zdravstveni šoli v Murski Soboti se je dopoldne zgodil napad. Po prvih informacijah naj bi dijak z nožem napadel drugo dijakinjo ter jo porezal po obrazu in hrbtu, je poročal portal Sobotainfo. Osumljenca, ki je po napadu iz šole pobegnil v smeri Doma starejših Rakičan, so že prijeli, pa so potrdili na murskosoboški policijski upravi.

Da se je na šoli zgodil incident, je za omenjeni portal potrdila ravnateljica šole Zlatka Lebar. Podrobnosti ni mogla razkriti, je pa dejala, da so bili dijaki preventivno zaklenjeni v učilnice. Pouk naj bi bil za danes zaključen, dijaki pa bodo šole zapustili.

Po neuradnih informacijah murskosoboškega portala naj bi bila v incident, ki se je zgodil na hodniku, vpletena dijak prvega letnika in dijakinja četrtega letnika. To so po napadu oskrbovali, kakšno je njeno stanje, pa še ni znano. Ker je osumljenec po napadu iz šole pobegnil v smeri Doma starejših Rakičan so tam zaklenili vrata, vsi stanovalci pa so v svojih sobah.

