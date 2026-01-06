Eden v betonski drog, drugi na bok

Na območju Policijske uprave Murska Sobota sta se v ponedeljek zgodili dve hujši prometni nesreči. Ena zaradi neprilagojene hitrosti, druga pa zaradi alkohola, ki ne sodi za volan.

Prva prometna nesreča, ki so jo obravnavali murskosoboški policisti, se je zgodila okoli 15.30 v naselju Gaberje.

Voznik je zaradi neprilagojene hitrosti izgubil oblast nad vozilom, zapeljal z vozišča in trčil v betonski drog električne napeljave. Pri trčenju se je sopotnica v vozilu huje poškodovala. Zoper voznika bodo podali kazensko ovadbo zaradi suma storitve kaznivega dejanja povzročitve prometne nesreče iz malomarnosti.

Vinjenega tujca obrnilo na bok

V prometni nesreči na relaciji Mlajtinci–Ivanci je voznik zaradi neprilagojene hitrosti zapeljal z vozišča v jarek, kjer se je vozilo prevrnilo na bok.

Policisti so pri pregledu ugotovili, da je bil tuj državljan za volanom pod vplivom alkohola. Voznika so pridržali, danes ga čaka obisk na sodišču.