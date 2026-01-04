Drama na Gorenjskem: vlak je trčil v avtomobil

Pri Nomenju je v petek vlak trčil v osebni avtomobil. Po poročilu blejskih policistov se je pred trčenjem odvijala prava drama, ki se je na srečo končala brez tragičnih posledic.

Blejski policisti so v petek okoli 17.40 na območju Nomenja v občini Bohinj obravnavali nesrečo na tirih med avtomobilom in vlakom. Policisti so po zbranih informacijah ugotovili, da je 49-letna voznica z avtomobilom pripeljala po makadamski cesti in želela prečkati železniške tire, vendar ji je na tirih avtomobil ugasnil.

"Kljub ponovnim poskusom zagona avtomobila ji ga ni uspelo spraviti v pogon. V času, ko je bil avtomobil na tirih, je iz Bohinjske Bistrice proti Bledu pripeljal vlak. Sopotnika na sprednjem desnem sedežu in na zadnjem sedežu sta avtomobil še pravočasno zapustila, voznica pa je ostala v njem. Vlak je trčil v zadnji del avtomobila. Voznica je bila lažje poškodovana in so jo po tem, ko jo je zdravstveno osebje oskrbelo na kraju nesreče, z reševalnim vozilom odpeljali v Splošno bolnišnico Jesenice," so sporočili policisti.

Na vlaku je bilo po podatkih strojevodje 25 potnikov, ki pa niso bili poškodovani. Na vlaku je nastala minimalna premoženjska škoda. "Policisti so opravili ogled in nadaljujejo zbiranje obvestil o vseh okoliščinah nesreče ter vodijo nadaljnji postopek. Na kraju so pomoč nudili tudi gasilci. Železniški promet je bil v času ogleda nesreče ustavljen," so še sporočili s Policijske uprave Kranj.