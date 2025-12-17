Informativa, sejem izobraževanja in poklicev, se po 16 letih seli v Cankarjev dom

Po 16 uspešnih letih se Informativa v letu 2026 seli na novo, prestižno prizorišče – v Cankarjev dom v Ljubljani. Ta selitev, pravi organizator Proevent , pomeni nov začetek, osnovan na aktualni vsebini in z enakim sporočilom kot do zdaj: pomagati mladim in njihovim družinam pri pridobivanju informacij za vpis v srednjo šolo, višjo strokovno šolo, na dodiplomski ali podiplomski študijski program oziroma kako do prve zaposlitve.

Informativa torej ohranja status nepogrešljivega vseslovenskega predinformativnega dne ter sejma izobraževanja in poklicev. Informativa poteka mesec dni pred uradnimi informativnimi dnevi, ki februarja potekajo po vsej Sloveniji (13. in 14. februar 2026). Častni pokrovitelj 17. Informative je minister za gospodarstvo, turizem in šport Matjaž Han, ki bo mlade nagovoril kot osrednji govorec na slavnostnem odprtju v petek, 9. januarja 2026, ob 10. uri.

Letošnja novost: "mladi mladim – brez filtra"

Letošnja novost Informative je interaktiven program, v okviru katerega bodo "mladi mladim" predstavljali izobraževalne programe in študijske smere v njihovem jeziku, brez filtra. Z njim želijo organizatorji mladim ponuditi priložnost, da na eni strani sami predstavijo svojo izobraževalno pot, izkušnje, razloge za odločitev glede poklicne usmerjenosti, na drugi strani pa njihovi slušatelji pridobijo informacije, navdih in pomoč pri sprejemanju svojih odločitev o nadaljnjem izobraževanju. Tako bodo nove dijaške in študentske generacije informacije prejele neposredno od tistih, ki so jim po razmišljanju in dojemanju izobraževalno-zaposlitvenih vsebin najbližje.

Foto: Proevent

Programski del Informative bo pokril teme in predstavil veščine, ki jih mladi potrebujejo pri svojem poklicnem in kariernem izobraževanju: uporabne vsebine za lažji študij in uspešen skok na karierno pot. Mladi se bodo naučili razmišljati, uriti svoj spomin in spremeniti učne navade. Pridobili bodo veščine retorike, javnega nastopanja in hitrejšega branja. Spoznali bodo, kako prepoznati svojo strast in jo spremeniti v kariero, kateri poklici ustrezajo njihovi osebnosti in značaju ter kateri so poklici prihodnosti, ki mladim lahko pomagajo izbrati smer izobraževanja. Vse pa enkrat čaka tudi skok v prvo zaposlitev, ki bo veliko lažji z znanjem iskanja prve zaposlitve in veščinami vedenja na zaposlitvenem intervjuju. Obiskovalci, ki bodo prišli po navdih, bodo z Informative odšli bolj samozavestni z jasnimi in konkretnimi odgovori ter nasveti.

Foto: Proevent

Kaj pomeni selitev v Cankarjev dom?

Primernejši prostor za kakovostne, bolj interaktivne pogovore : novo prizorišče omogoča več predavalnic, ustreznejše kotičke za nasvete in individualne pogovore.

: novo prizorišče omogoča več predavalnic, ustreznejše kotičke za nasvete in individualne pogovore. Več tematskih področij pod eno streho : Informativa bo še bolj strukturirana, z jasnim pregledom vertikale izobraževanja – od osnovnih odločitev, poklicev in srednješolskih programov do dodiplomskih in podiplomskih študijskih programov, vseživljenjskega učenja ter zaposlitvenih priložnosti.

: Informativa bo še bolj strukturirana, z jasnim pregledom vertikale izobraževanja – od osnovnih odločitev, poklicev in srednješolskih programov do dodiplomskih in podiplomskih študijskih programov, vseživljenjskega učenja ter zaposlitvenih priložnosti. Brezplačen vstop in dostopnost do vseh vsebin: Informativa ostaja odprt, v celoti brezplačen dogodek za vse obiskovalce (učence, dijake, študente in starše).

"Selitev Informative v Cankarjev dom je korak, ki ga jemljemo z velikim navdušenjem – omogoča nam kakovostnejšo izvedbo programskega dela prireditve, bogatejšo interakcijo in jasnejšo strukturo posameznih sklopov prireditve. Kljub novemu prizorišču pa ostajamo zvesti naši 17-letni viziji: pomagati mladim odgovoriti na vprašanje 'Kam in kako naprej?'" je rekel Tihomir Kovačič, direktor Informative.

Poseben poudarek Informative: celotna izobraževalna vertikala na enem mestu

Za ciljno skupino, ki jo Informativa pokriva, je največja dodana vrednost celovita predstavitev celotne vertikale izobraževanja na enem mestu – od vpisa v srednjo šolo, preko študija do prve zaposlitve in kasneje iskanja novih kariernih priložnosti. Dodatno obiskovalcem nudi predstavitve številnih neformalnih oblik izobraževanja, t. i. obšolskih in obštudijskih dejavnosti.

Po zaposlitev, štipendijo ali prakso na mojo prvo zaposlitev

V okviru dogodka bo že osmič organiziran tudi projekt Moja prva zaposlitev, ki bo mladim pomagal pri pripravi na trg dela in jim omogočil konkretne razgovore s potencialnimi delodajalci. Moja prva zaposlitev hkrati nudi obiskovalcem informacije s področja pridobivanja štipendij, možnosti opravljanja delovne prakse, iskanja študentskih del idr.

Foto: Proevent

Samostojna pot slovenskih univerz pod okriljem Rektorske konference Republike Slovenije

Organizatorje Informative žalosti odločitev slovenskih univerz, združenih pod okriljem Rektorske konference Republike Slovenije, da so se po 16 letih odličnega sodelovanja in soustvarjanja Informative odločili za samostojno pot in organizacijo samostojnih promocijskih aktivnosti v letu 2026. Po nam znanih informacijah je razlog racionalizacija porabe finančnih sredstev univerz, ki je posledica višanja stroškov, namenjenih promocijskim aktivnostim, in predvsem na vseh preostalih področjih delovanja, ki dodatno obremenjujejo univerze (npr. spremembe v plačnem sistemu). Vseeno smo prepričani, da bi prav sodelovanje na uveljavljenem vseslovenskem predinformativnem dnevu zagotovilo univerzam največji promocijski učinek glede na vložek, hkrati z jamstvom za doseganje želenih skupnih, za celotno družbo izjemno pomembnih ciljev.

Utrinki s 16. Informative Foto: Proevent

17. Informativa in 8. Moja prva zaposlitev bosta potekali v Cankarjevem domu 9. in 10. januarja 2026 med 9. in 18. uro. Vstop na dogodek, ki je lani privabil kar 28.900 obiskovalcev, bo brezplačen. Več informacij je na voljo na spletni strani www.informativa.si in www.mojaprva.si.

