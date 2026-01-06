Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Pe. M.

Torek,
6. 1. 2026,
17.04

Osveženo pred

31 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00

Natisni članek

Natisni članek
HDD Jesenice hokej Alpska liga

Torek, 6. 1. 2026, 17.04

31 minut

Alpska liga, 6. januar

Jeseničani imenovali novega glavnega trenerja, že zvečer jih čaka tekma

Avtor:
Pe. M.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00
Hdd Jesenice : Zell am See | Jeseničani gostijo Gardeno. | Foto Matias Demšar

Jeseničani gostijo Gardeno.

Foto: Matias Demšar

Hokejisti kluba HDD Jesenice, iz vrst katerega je v ponedeljek prišla vest, da so se razšli z glavnim trenerjem Nikom Zupančičem, bodo tekmovalni ritem Alpske lige nadaljevali ob 19. uri, ko bodo na domačem ledu palice prekrižali z Gardeno. Iz gorenjskega kluba so pozno popoldne sporočili, da bo vlogo glavnega trenerja do konca sezone opravljal dozdajšnji Zupančičev pomočnik Gal Koren. Železarji so predzadnji, italijansko moštvo pa je s petimi točkami več, a tudi dvema odigranima tekmama več, deveto.

HDD Jesenice, Nik Zupančič
Sportal Nik Zupančič ni več trener Jesenic

Iz HDD Jesenice so v ponedeljek sporočili, da so se za sodelovanje zahvalili glavnemu trenerju Niku Zupančiču. "Stanje na lestvici je zahtevalo temeljito analizo in razmislek, po katerem se je klub odločil, da se Niku zahvalimo za sodelovanje ter na mesto glavnega trenerja imenujemo novo osebo," so zapisali.

Danes pa so slabi dve uri pred večerno tekmo uradno napovedali, da bo vodenje ekipe do konca sezone kot glavni trener opravljal Gal Koren, ki je v dozdajšnjem delu sezone deloval kot pomočnik glavnega trenerja.

Alpska liga

Torek, 6. januar

Lestvica:

Preberite še:

IceHL: HK Olimpija : Graz 99ers
Sportal Vroči Gradec slavil v Hali Tivoli, Olimpijo zdaj ogroža še Pustertal
Hdd Jesenice : KHL Sisak
Sportal Jeseničani skorajda do preobrata v Italiji
HK Olimpija Ferencvaros
Sportal Olimpija napolnila gol madžarskega tekmeca
HDD Jesenice hokej Alpska liga
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.