Jeseničani imenovali novega glavnega trenerja, že zvečer jih čaka tekma

Hokejisti kluba HDD Jesenice, iz vrst katerega je v ponedeljek prišla vest, da so se razšli z glavnim trenerjem Nikom Zupančičem, bodo tekmovalni ritem Alpske lige nadaljevali ob 19. uri, ko bodo na domačem ledu palice prekrižali z Gardeno. Iz gorenjskega kluba so pozno popoldne sporočili, da bo vlogo glavnega trenerja do konca sezone opravljal dozdajšnji Zupančičev pomočnik Gal Koren. Železarji so predzadnji, italijansko moštvo pa je s petimi točkami več, a tudi dvema odigranima tekmama več, deveto.

Iz HDD Jesenice so v ponedeljek sporočili, da so se za sodelovanje zahvalili glavnemu trenerju Niku Zupančiču. "Stanje na lestvici je zahtevalo temeljito analizo in razmislek, po katerem se je klub odločil, da se Niku zahvalimo za sodelovanje ter na mesto glavnega trenerja imenujemo novo osebo," so zapisali.

Danes pa so slabi dve uri pred večerno tekmo uradno napovedali, da bo vodenje ekipe do konca sezone kot glavni trener opravljal Gal Koren, ki je v dozdajšnjem delu sezone deloval kot pomočnik glavnega trenerja.

Alpska liga Torek, 6. januar

Lestvica:

