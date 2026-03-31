Hokejisti HK Olimpija bodo ob 19.15 gostili drugo tekmo polfinala IceHL, v katerem se merijo s Pustertalom Roka Tičarja. Južnotirolska ekipa je uvodno tekmo v nedeljo pred domačimi gledalci dobila s 3:0 in v seriji na štiri zmage povedla. Ljubljančani so odločeni, da zvečer v razprodanem Tivoliju z bolj fizično igro, predvsem pa z manj kazenskimi minutami odgovorijo z izenačenjem serije. V drugem polfinalnem paru Gradec proti Fehervarju vodi z 1:0.

Po 14 letih bo Tivoli znova prizorišče polfinala IceHL (nekdanja liga EBEL), v katerem se domača Olimpija za napredovanje v finale meri s starim znancem izločilnih bojev Pustertalom, ki ji je v zadnjih letih preprečil preboj v končnico. Tokrat tekmeca igrata za vstopnico, ki vodi v zadnjo fazo bojev za naslov prvaka. Ta bo nov, saj nihče od letošnjih polfinalistov še ni osvojil lige.

Hokejisti Olimpije bodo zvečer gostili drugo polfinalno tekmo lige ICE. Palice s Pustertalom bodo prekrižali ob 19.15, ko bodo lovili prvo zmago in izenačenje serije.

Italijanski kolektiv, katerega dres nosi tudi slovenski napadalec Rok Tičar, je v četrtfinalu s 4:0 pometel s serijskim prvakom Salzburgom in tudi polfinale začel z zmago. V nedeljo je bil pred domačimi gledalci boljši tekmec, izkoristil je kazni Olimpije, dvakrat zadel z igralcem več in na koncu zmagal s 3:0.

"Zagotovo smo si privoščili preveč izključitev, na taki tekmi, v tem delu sezone je to preveč. Preprosto smo porabili veliko energije, nasprotnik pa je dosegel dva gola ob igri z igralcem več. Menim, da bi morali tudi igrati bolj fizično. V prvi tretjini smo pokazali zelo dobro igro, trdo, bili disciplinirani v obrambni tretjini, nadstreljali nasprotnika, imeli svoje priložnosti, a jih nismo znali izkoristiti. Analizirali smo njihove pozitivne stvari, tudi slabosti, vedeli smo, kakšna tekma bo, kako bodo igrali, da bodo trdo začeli. Na začetku smo odbili te napade, si ustvarili veliko priložnosti, a nismo bili dovolj zbrani. Privoščili smo si veliko izključitev, oni so naredili svoje, dosegli dva zadetka in povedli v seriji," je dogajanje v Brunicu v klubski mikrofon opisal izkušeni napadalec Olimpije Žiga Pance.

Podobno je o uvodni tekmi polfinala razmišljal pomočnik glavnega trenerja Andrej Tavželj.

"Vedeli smo, da bo začetek serije težek, sploh na gostovanju. Zavedamo se, da bo ta serija lahko zelo dolga, odločale bodo malenkosti, kar se je na prvi tekmi pokazalo. Kar zadeva nas, smo imeli v prvi tretjini veliko priložnosti, žal je bila to tudi edina, v kateri smo si jih ustvarili. Menim, da smo pokazali premalo v napadu, da bi bili lahko uspešni. Po drugi strani smo igrali dobro v obrambi, a v končnici je treba biti pripravljen vseh 60 minut … Priznati moramo, da so bili oni tisti, ki so izkoristili svoje priložnosti in zadeli iz tistih dveh situacij."

Pance upa na navijaški pekel za goste

V ljubljanskem taboru so pred večernim srečanjem v razprodanem Tivoliju, kjer pričakujejo bučno podporo domačih navijačev, odločeni prikazati drugačen obraz. "Zagotovo so premagljivi, tega se zavedamo vsi, od prvega do zadnjega. Čaka jih pekel v razprodani dvorani, menim, da bodo navijači tisti, ki nas bodo ponesli. Temu je treba slediti in izkoristiti svoje priložnosti," je odločen Pance, Tavželj pa dodaja: "Energija, ki jo Tivoli prinese, sploh če je poln, je izjemna ... Menim, da nam je te manjkalo v določenih trenutkih na prvi tekmi. To bo drugačna tekma, tudi v četrtfinalu proti Bolzanu smo pokazali, da smo doma morda malo drugačna ekipa, malo bolj samozavestna. Pričakujem, da si bomo ustvarili več priložnosti, da bomo zadeli, ko se bo ta pojavila."

Tretja tekma serije bo v četrtek na Južnem Tirolskem, četrta v nedeljo v Ljubljani. Če finalist po štirih tekmah še ne bo znan, bo peta tekma 7. aprila (na terenu Pustertala), morebitna šesta 9. aprila (v Ljubljani), morebitna odločilna sedma tekma pa 12. aprila v Brunicu.

Gradec na Madžarsko z vodstvom v seriji

V drugem polfinalnem paru sta zmagovalec rednega dela Gradec in Fehervar AV19 slovenskega napadalca Anžeta Kuralta, ki je redni del končal na desetem mestu, v četrtfinalu pa izločil lanskega finalista Celovec. Avstrijsko moštvo je na uvodni tekmi zmagalo tesno, s 3:2, večerna tekma bo na Madžarskem.

