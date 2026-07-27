V hokejskem klubu Olimpija Ljubljana so dva tedna pred uradnim začetkom priprav zaključili sestavo igralskega kadra za sezono 2026/27. Zadnja okrepitev zmajev je mladi slovenski napadalec Luka Gomboc, so danes sporočili iz kluba.

Gomboc je prve hokejske korake naredil na Bledu, že pri štirinajstih letih pa se je preselil v Celovec, kjer je igral za tamkajšnji KAC. Po nastopih za ekipo do 18 let in razvojno moštvo v alpski ligi se je v sezoni 2021/22 preizkusil v kanadski mladinski ligi QMJHL, kjer je nosil dres moštva Drummondville Voltigeurs.

Po vrnitvi v Celovec leta 2022 je dve sezoni nastopal tako za razvojno kot člansko ekipo KAC v regionalni ligi ICE. Dobre predstave so mu poleti 2023 prinesle prvi vpoklic v člansko reprezentanco Slovenije, hkrati pa je s celovškim klubom podpisal dolgoročno pogodbo. Za KAC je nastopal do konca minule sezone lige ICE, v kateri se je celovška zasedba nekoliko presenetljivo poslovila že v četrtfinalu končnice.

S sklenitvijo sodelovanja z mladim napadalcem so v ljubljanski ekipi dokončno zaokrožili igralski mozaik za sezono 2026/27. Direktor kluba Anže Ulčar je Gomboca opisal kot kakovostnega mladega slovenskega napadalca, ki je imel v zadnjem obdobju nekaj težav s poškodbami.

"Verjamemo, da je Olimpija pravo okolje, da znova ujame svojo najboljšo formo in ritem igranja. Prepričani smo, da smo dobili odličnega in vsestranskega igralca, ki lahko pomembno prispeva ekipi v različnih vlogah," je v zvezi s tem dejal Ulčar.

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