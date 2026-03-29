Hokejistke Olimpije državne prvakinje

Hokejistke so končale državno prvenstvo za članice v sezoni 2025/26, ki je po dveh letih prineslo spremembo na vrhu. Naslov državnih prvakinj se tako iz Štajerske znova seli v Ljubljano, potem ko so hokejistke HK Olimpija končale redni del tekmovanja na vrhu lestvice, so sporočili iz Hokejske zveze Slovenije.

Drugo mesto so osvojili lanske in predlanske prvakinje, igralke Maribora, dekleta Triglava iz Kranja pa so bile ob izteku prvenstva tretje.

Ti klubi so tudi edini sodelovali v državnem prvenstvu, Olimpija je zbrala 18, Maribor 11, Triglav pa sedem točk. Ljubljančanke so na osmih tekmah zabeležil pet zmag po rednem delu, eno po podaljšku, po podaljšku so tudi eno izgubili, Mariborčanke pa so jih enkrat premagale po rednem delu.

