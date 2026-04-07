BMW bo predvidoma že prihodnje leto v svoji najstarejši münchenski tovarni izdeloval le še električne avtomobile.

Foto: BMW BMW pospešuje eno največjih preobrazb v svoji zgodovini, saj se matična tovarna v Munich pripravlja na začetek serijske proizvodnje nove generacije električnih vozil “Neue Klasse”. Ključni mejnik bo dosežen avgusta, ko bo s proizvodnih linij zapeljal novi BMW i3, drugi model te platforme.

Münchenska tovarna je bil v zadnjih letih deležna obsežne modernizacije, ki ga postavlja med tehnološko najnaprednejše avtomobilske tovarne. Proizvodnja je zdaj učinkovitejša, bolj prilagodljiva in digitalno podprta, kar omogoča hitrejše prilagajanje trgu ter zahtevam električne mobilnosti. Že od leta 2027 naj bi tovarna proizvajala izključno električna vozila, s čimer BMW dodatno pospešuje svoj prehod v brezogljično prihodnost.

Tovarna BMW v Munich, ustanovljena leta 1922, velja za eno najstarejših še delujočih avtomobilskih proizvodnih lokacij v Evropi. Sprva je bila namenjena izdelavi letalskih motorjev, po drugi svetovni vojni pa se je postopoma preusmerila v proizvodnjo motociklov in avtomobilov, ki so postali temelj današnjega uspeha znamke. V desetletjih razvoja se je obrat večkrat temeljito preoblikoval in tehnološko posodobil.

V ospredju nižanje stroškov in digitalizacija

Pomemben del preobrazbe je optimizacija stroškov. Po navedbah vodje tovarne Petra Webra so proizvodne stroške v zadnjih letih občutno znižali, z začetkom proizvodnje novega BMW i3 pa pričakujejo dodatno desetodstotno znižanje. K temu prispevajo poenostavljeni procesi, večja avtomatizacija in nova arhitektura vozil Neue Klasse. BMW je v prenovo münchenske lokacije vložil približno 650 milijonov evrov.

Posebnost projekta je, da prenova poteka ob hkratni proizvodnji – tovarna namreč še vedno izdela do tisoč vozil dnevno. Na približno tretjini območja so zgradili nove hale za karoserijo, montažo in logistiko, ob tem pa nadgradili obstoječe tehnologije.

Digitalna preobrazba je vidna v vseh fazah proizvodnje. V stiskalnici avtomatizirani procesi vsakodnevno izdelajo na tisoče kovinskih delov, pri čemer umetna inteligenca skrbi za nadzor kakovosti. V karoserijski delavnici deluje okoli 800 robotov, ki izvajajo večino postopkov spajanja, medtem ko digitalni dvojčki omogočajo načrtovanje in optimizacijo procesov še pred dejansko izvedbo.

Napredni sistemi so ključni tudi v lakirnici in montaži. Kamere in umetna inteligenca zaznavajo tudi najmanjše napake na površinah, avtomatizirani procesi pa jih sproti odpravljajo. Montaža poteka v popolnoma digitaliziranem okolju, kjer vozila v realnem času posredujejo podatke o več tisoč lastnostih, kar omogoča stalno spremljanje kakovosti in hitrejše odzivanje na morebitne napake.

Münchenska tovarna ima tudi lastno proizvodnjo sedežev, ki deluje kot “tovarna v tovarni”. Hkrati BMW krepi regionalno proizvodnjo ključnih komponent: baterije nove generacije nastajajo na Bavarskem, elektromotorji pa v Avstriji.