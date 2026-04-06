Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Gregor Pavšič

Avtor:
Osveženo pred

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00

Natisni članek

svetovno prvenstvo reli Croatia Rally

Croatia WRC 2026

Zadnje podrobnosti: hrvaški spektakel bo za 600 metrov zapeljal tudi v Slovenijo

Avtor:
Croatia Rally 2026 | Moštvo Toyote sodi med favorite, v ospredju bosta predvsem Elfyn Evans in Oliver Solberg. | Foto Matija Mikulec / Croatia Rally

Prihodnji konec tedna na Hrvaško prihaja svetovno prvenstvo v reliju. Tekmovalce čaka zelo zahtevna trasa, obiskovalce pa veliko priložnosti za adrenalinske užitke. Slovenske barve bo zastopal Mitja Klemenčič, ki je od svetovno prvenstvo od blizu - takrat še kot nadebudni mehanik - videl že pred 32 leti. Posebnost letošnje prireditve bo tudi del vmesne etape, ki bo karavano prvič peljal prek državnega ozemlja Slovenije.

Od četrtka do nedelje bo Hrvaška gostila četrti letošnji reli za svetovno prvenstvo, to pa se k našim južnim sosedom vrača po enoletnem premoru - lani je Hrvaška gostila zadnji reli evropskega prvenstva. Organizatorji so letos traso relija močno spremenili - kot smo že poročali, središče relija ne bo več Zagreb, temveč Reka s servisnim parkom na dirkališčun Grobnik. Reli bo v petek pripeljal v Istro, vozili bodo čez Učko, nedeljski del relija pa se seli pod Velebit - cilj zadnje od skupno 20 hitrostnih preizkušenj bo v Senju pri Jadranskem morju. 

Croatia reli ima 20 hitrostnih preizkušenj v skupni dolžini 300 kilometrov, dolžina celotnega relija bo 1.134 kilometrov.

Ob dirkališču Grobnik so že začeli postavljati servisni park za četrti reli letošnjega svetovnega prvenstva.

Croatia WRC 2024
Zanimivost letošnjega relija bo prav prva hitrostna preizkušnja Vodice-Brest v dolžini dobrih 14 kilometrov. Tako po cilju in točki za vpis rezultatov bo namreč etapa za okrog 600 metrov uradno zapeljala tudi prek območja Slovenije. Tekmovalci bodo sicer peljali mimo mejnega prehoda Rakitovec, toda kljub temu bodo uradno državno mejo prečkali. Reli za svetovno prvenstvo bo tako z delom uradne trase prvič peljal prek Slovenije - to bo sicer le etapa in ne tekmovalni del relija z dirkaškim preizkusom na zaprti cesti. 

Z izjemo svetovnega prvaka Sebastiena Ogierja (Toyota), ki letos spet vozi le na izbranih relijih, na Hrvaško prihajajo vsi najboljši vozniki v elitni in podporni konkurenci WRC2. Favorita za zmago bosta Toyotina dirkača Oliver Solberg in Elfyn Evans, presenečenje pa bodo poskusili pripraviti pri Hyundaiju (predvsem Thierry Neuville in Adrien Fourmaux) ter M-Sport Fordu (lanski zmagovalec Jon Armstrong).

Na reli je prijavljenih 51 posadk iz 23 različnih držav. Največ je francoskih (8), hrvaških (6) in finskih (4) posadk. Dvanajst držav ima na štartu po eno posadko.

Slovenske barve bo letos branila ena posadka - prijavila sta se Mitja Klemenčič in Vili Ošlaj (škoda fabia RS rally2), ki bosta imela štartno številko 57. Klemenčič je slovenski državni prvak iz leta 2003, ki je bil predlani tudi prvak v razvrstitvi Masters (vozniki nad 50 let). Ljubljančan je letos kupil nov dirkalnik, s katerim pa ga na zelo hitrih in glede na razmere blatnih asfaltnih cestah čaka vse prej kot enostaven debi na svetovnem prvenstvu. 

Klemenčič je svetovni reli od blizu videl že pred 32 leti na reliju za svetovno prvenstvo v Monte Carlu. Takrat je kot 24-letni mehanik sodeloval v vseslovenskem moštvu ekipe Amortizer Rally Team, kjer sta moči v dirkalniu lancia delta HF integrale združila Aleš Črnivec kot državni podprvak in sovoznik Darko Peljhan kot državni prvak. V spremstvu sta sodelovala dva poznejša državna prvaka v reliju - poleg Klemenčiča še Tomaž Jemc. 

Okrog 150 Slovencev vključenih v izvedbo relija

Na reliju za svetovno prvenstvo bo tudi letos sodelovalo več kot 150 funkcionarjev in športnih sodnikov Zveze za avtošport AŠSLO. Povsem “slovenski” bosta iz vidika sodniške podpore dve hitrostni preizkušnji in sicer Vodice-Brest ter Ravna Gora-Skrad.

  • Na trasi bo sodelovalo 106 slovenskih sodnikov in sodnic
  • Šest slovenskih funkcionarjev v vodstvu relija
  • Dva predstavnika za stike s tekmovalci
  • Štirje tehniki
  • Časomerilci Omikron Plus
  • Dve predvozili (00 in varnostni avtomobil): Miran Krušnik-Danijel Blažinčič, Metod Kurent-Rok Kurent

VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Do 24 obrokov brez obresti

Preverite ponudbo klimatskih naprav, pametnih ur, kosilnic, televizorjev, zvočnikov, prenosnih računalnikov, kamer in drugih izdelkov.
Modri Fon aprila

Pomlad je pravi čas za pameten prihranek: z mobitelom Samsung Galaxy A26 256 GB prihranite 129 EUR, s Samsungom Galaxy S26 Ultra 256 GB pa 225 EUR.
Do 720 € prihranka s paketi Naj

Paketi Naj zdaj z garancijo cene: 13,99 € za kar 4 leta. Preverite, kateri paket Naj je pravi za vas.