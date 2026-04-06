Ponedeljek, 6. 4. 2026, 21.50
1 ura, 16 minut
Liga NHL, 6. april
Anže Kopitar pred ključno tekmo sezone
V noči na torek bodo v ligi NHL na sporedu štiri tekme. Na delu bodo tudi Anže Kopitar in njegovi LA Kings, ki se bodo na domačem ledu pomerili z neposrednimi tekmeci za mesto v končnici Nashville Predators. Tekma, ki bo morda celo ključna za nadaljevanje sezone, se bo začela ob 4.30.
Poleg srečanja med Los Angeles Kings in Nashville Predators (začetek ob 4.30 po slovenskem času), ki se borita za končnico, bodo prej na sporedu še obračuni med Buffalo Sabres in Tampo Bay Lightning, Winnipeg Jets in Seattle Kraken ter San Jose Sharks, ki gostijo Chicago Blackhawks.