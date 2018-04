Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Leta 1993 je slovenska nogometna reprezentanca v svojem tretjem nastopu prišla do zgodovinske prve zmage na uradnih tekmah, potem ko je v Ljubljani ob prvem nastopu na domačem štadionu pred 6500 gledalci prišla do prve zmage.

V prijateljski tekmi je premagala Estonijo z 2:0. Zadetke sta za reprezentanco, ki jo je s klopi vodil Bojan Prašnikar, dosegla Samir Zulić in Sašo Udović v 13. oziroma 14. minuti.

Do zdaj je Slovenija dosegla 78 zmag na 222 tekmah, kolikor jih je odigrala. Poskrbela je za ene največjih uspehov v slovenskem športu. Dvakrat, v letih 2002 in 2010, je nastopila na svetovnih prvenstvih. Leta 2000 je bila tudi na evropskem prvenstvu.

Zgodilo se je še …

Leta 1963 je ameriški golfist Jack Nicklaus postal najmlajši zmagovalec najbolj prestižnega golf turnirja, mastersa v Augusti.

Leta 1968 je v nesreči na dirki formule dve na Hockenheimringu umrl škotski dirkač Jim Clark, ki je bil eden izmed najboljših voznikov v formuli ena. Med letoma 1960 in 1968 je zmagal na kar 25 dirkah. Dvakrat je bil tudi svetovni prvak (1963 in 1965). Star je bil 32 let.

Leta 1993 je dobitnik desetih plavalnih medalj z olimpijskih iger, od tega sedmih zlatih, Američan Matt Biondi, sporočil, da končuje svojo bogato športno pot.

Leta 1999 je atenski nogometni klub AEK v Beogradu odigral prijateljsko nogometno tekmo s Partizanom, v protest bombardiranju zveze NATO in izraz solidarnosti s pravoslavnimi soverniki. Med igro so nogometaši na hrbtni strani svojih majic nosili pripete tarče, s katerimi so se posmehovali zračnim napadom.

Leta 2000 je bil Ali Daei, iranski napadalec berlinske Herte, izbran za najboljšega azijskega nogometaša leta 1999.

Leta 2004 so nogometaši španskega prvoligaša Deportiva La Corune v četrtfinalu šokirali veliki Milan, ga premagali s 4:0 in ga presenetljivo izločili iz lige prvakov.

Leta 2007 je slovenska judoistka Urška Žolnir na evropskem prvenstvu v Beogradu osvojila srebrno medaljo v kategoriji do 63 kilogramov.

Rodili so se …

1946 – nekdanja francoska atletinja, tekačica Colette Besson

1968 – nekdanji ruski atlet, skakalec v troskoku Vasilij Sokov

1968 – nekdanji slovenski nogometaš Aleš Čeh

1973 – nekdanji italijanski nogometaš Marco Delvecchio

1973 – nekdanja francoska alpska smučarka Carole Montillet

1976 – nekdanji nemški atlet, skakalec v višino Martin Buss

1979 – nekdanji kanadski hokejist Pascal Dupuis

1981 – nekdanji belgijski nogometaš Stijn Stijnen

1983 – francoski nogometaš Franck Ribery

1987 – urugvajski nogometaš Martin Cacares

1989 – slovenski nogometaš Uroš Celcer

1991 – srbski nogometaš Luka Milojević