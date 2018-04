Leta 1896 so se v Atenah začele prve olimpijske igre moderne dobe. Na prvih igrah so tekmovali samo moški. Nastopalo je 311 športnikov iz 14 držav. Največ predstavnikov so imeli Grki (230), Nemci in Francozi.

Ameriški tekmovalec v troskoku James Connolly se je vpisal v zgodovino, saj je postal prvi olimpijski zmagovalec.

Zgodilo se je še …

Leta 1924 je italijanska nogometna reprezentanca v gosteh pri Madžarski izgubila z 1:7, kar je najvišji poraz v njeni zgodovini.

Leta 1969 je bil v Portu Alagreju v Braziliji odprt nogometni štadion Beura Rio, ki sprejme 58.306 navijačev.

Leta 1993 je češki metalec kopja Jan Železny v Pietersburgu v Južnoafriški republiki postavil nov svetovni rekord, kopje je vrgel 95,54 metra daleč.

Leta 1994 je slovenska nogometna reprezentanca na prijateljski tekmi proti Madžarski v Szombathelyju zmagala z 1:0. Pred 6000 gledalci je edini gol zabil Srečko Katanec v 27. minuti.

Leta 1997 so rokometašice Olimpije v Budimpešti premagale Vasas s 26:24 in se uvrstile v finale evropskega pokala EHF.

Leta 2008 je slovenski kolesar Simon Špilak na dirki po Flandriji končal na devetem mestu.

Leta 2017 je slovenski kolesar Primož Roglič (Lotto NL Jumbo) zmagal v četrti etapi dirke po Baskiji.

Rodili so se ...

1932 – nekdanji kanadski hokejist Connie Broden

1952 – nekdanji kanadski hokejist Michel Larocque

1970 – nekdanji kitajski plavalec Huang Xiaomin

1973 – nekdanja kitajska nogometašica Sun Wen

1974 – nekdanji hrvaški nogometaš Robert Kovač

1975 – nekdanji ameriški hokejist Hal Gill

1977 – nekdanji finski hokejist Ville Nieminen

1978 – nekdanji ruski nogometaš in trener Igor Šemsov

1980 – nekdanji finski atlet, skakalec v daljino Tommi Evilä

1981 – nekdanji valižanski nogometaš Robert Earnshaw

1981 – nekdanji slovenski nogometaš Rok Hanžič

1982 – nekdanji kanadski hokejist Travis Moen

1988 – nekdanji angleški nogometaš Fabrice Muamba

1988 – slovenski nogometaš Patrik Bordon