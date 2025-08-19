Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

alkotest policija Nemčija Hitrost alkohol

Šok: Voznik napihal 4,2 promila, pri sopotniku je alkotest odpovedal

vožnja, alkohol | Ne le da je vožnja pod vplivom alkohola izjemno tvegana, pri več kot štirih promilih obstaja že tudi akutna nevarnost za življenje. Možni so izguba refleksov, koma, šok in srčni zastoj, pri petih promilijih pa skoraj vedno nastopi smrt. | Foto Shutterstock

Ne le da je vožnja pod vplivom alkohola izjemno tvegana, pri več kot štirih promilih obstaja že tudi akutna nevarnost za življenje. Možni so izguba refleksov, koma, šok in srčni zastoj, pri petih promilijih pa skoraj vedno nastopi smrt.

Foto: Shutterstock

Nemški policisti so v južnem Hessnu vozniku izmerili hitrost 220 kilometrov na uro, hkrati pa je za volan sedel pri neverjetnih 4,2 promila alkohola, poroča Fenix-Magazin. To pa še ni vse: sopotnik naj bi imel v krvi toliko alkohola, da merilna naprava ni mogla odčitati vrednosti.

Policijo naj bi pozno ponoči o nenavadnem vijuganju avtomobila opozoril očividec. Patrulja ga je izsledila in avtomobil s tujimi registrskimi tablicami tudi uspešno ustavila na počivališču ob avtocesti A5, kjer so tako voznika kot sopotnika preverili. 

Kot povzema Fenix policijsko poročilo, naj bi alkotest vozniku pokazal 4,16 promila alkohola, sopotniku pa naprava niti ni mogla odčitati vrednosti, saj se ta samodejno izklopi pri petih promilih.

Zaprepadeni policisti so vozniku takoj zasegli dovoljenje in poudarili, kako neverjetno srečno naključje je, da v incidentu nihče ni bil poškodovan.

Ne le da je vožnja pod vplivom alkohola izjemno tvegana, pri več kot štirih promilih obstaja že tudi akutna nevarnost za življenje. Možni so izguba refleksov, koma, šok in srčni zastoj, pri petih promilih pa skoraj vedno nastopi smrt, opozarja nemška avtomobilska zveza ADAC.  

Po nemški zakonodaji je sicer vožnja prepovedana pri 0,5 promila alkohola, medtem ko je vožnja z več kot 1,1 promila kaznivo dejanje zaradi popolne nezmožnosti vožnje.

alkotest policija Nemčija Hitrost alkohol
